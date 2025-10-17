Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице заради връзка с адвоката на обвиняемия

В Плевенския окръжен съд започва поредното заседание по делото Сияна. Бащата на загиналото при катастрофата край Телиш 12-годишно момиче - Николай Попов, изнесе факти за връзка между едно от вещите лица, изготвило експертизата и и поиска отвод. Той обясни, че едно от вещите лица, изготвило експертизата - проф. Станимир Карапетков и адвокатът на обвиняемия Явор Нотев, са в близки приятелски отношения и това подлага на съмнение експертизата.

ОЩЕ: Бащата на Сияна: Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата

Затова той ще поиска от съда отвод на това вещо лице и ще настоява пред министъра на правосъдието да извърши проверка по всички дела, в които двамата са участвали като вещо лице и като адвокат.

Преди заседанието близки и родители на загинали в катастрофи деца и жители на Плевен отново се събраха на протест пред съдебната палата, блокираха за около 10 минути кръстовището пред съда в центъра на Плевен.

ОЩЕ: Делото "Сияна": Продължава разпитът на свидетели

На заседанието се очаква да бъдат разпитани двама допълнително призовани от прокуратурата свидетели, както и един нередовно призован, неявил се на едно от предходните заседания, но се оказа, че те са подали заявление, че не могат да се явят на днешното заседание.

Така остава да бъдат разпитани само вещите лица, които ще представят съдебно-техническата експертиза след катастрофата, станала на 31 март тази година.