Бащата на Сияна: Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата

„За жалост се оказах прав. Двете решения на Лада Паунова и Бисер Троянов, с които се поставят под съмнения актовете на и.ф. главен прокурор на Р. България Борислав Сарафов веднага бяха използвани от защитата на Никола Бугазлиев, който прегази Марти и уби майка му Христина“. Това коментира бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов в профила си във Фейсбук.

Още: Техническа експертиза показа изправно ли е било АТВ-то от адската катастрофа в Слънчев бряг

„Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата. Такова е и искането на защита му. Да бъдат приети за нищожни всички действия по разследването извършени от НслС. В това число експертизата, установяваща наличие на наркотици в кръвта му“, посочва Николай Попов.

„Очаквам подобно развитие и по делото за смъртта на Сияна…… Поредният убиец се готви да излезе сух. Когато политиката навлезе в съдебната зала резултатите са налице. Политическите битки в съдебната система не са в интерес на справедливостта. Нкога. Галина Захарова- председател на ВКС? Ще поемете ли отговорност“, завършва коментара си бащата на Сияна.

Още: И втора кръвна проба показа: Младежът, премазал хора с АТВ, е бил под въздействие на наркотици

Две разпореждания – едно на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова и едно на председателя на Второ наказателно отделение Бисер Троянов, ВКС приема, че след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор. Това виждане е било възприето и от Общото събрание на Наказателната колегия в края на септември.

Още: Делото за смъртта на Сияна се отложи за октомври

Разпорежданията на Паунова и Троянов са по искания на Сарафов за възобновяване на две наказателни дела, което ВКС отказва да стори, тъй като според съда той няма качеството на и.ф. главен прокурор, а само обвинител №1 може да прави искания за възобновяване.

Още: Делото "Сияна": Продължава разпитът на свидетели