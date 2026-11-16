Войната в Иран:

Без документи и етикети: БАБХ конфискува над 2,7 тона опасни храни

16 ноември 2026, 10:05 часа 700 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Без документи и етикети: БАБХ конфискува над 2,7 тона опасни храни

Над 2,7 тона храни без необходимите документи за произход и с нарушения при етикетирането и транспортирането са установени в товарен автомобил в Кърджали. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Проверката е извършена от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Кърджали след постъпило искане за съдействие от Районно управление – Кърджали. Още: Мед, сирене, масло, месо и лой: БАБХ спря опасни продукти на границите с Турция и Сърбия Превозваните храни включват 1 180,65 кг продукти от животински произход и 1 523,45 кг от неживотински произход. Сред тях са кашкавал, сирена и други млечни продукти, мед, пилешко месо, маслини, зелеви сарми, растителни масла, ядки, сосове, подправки и други хранителни стоки.

Снимка БАБХ

Установено е, че товарният автомобил не е регистриран по реда на Закона за храните и не разполага с необходимото хладилно оборудване и температурен контрол. Още: Лоша хигиена и липса на регистрация: БАБХ затвори незаконна мандра

Част от продуктите са с изтекъл срок на годност, а при други липсват задължителната идентификационна маркировка и информация на български език. За храните не са представени придружаващи документи, удостоверяващи техния произход и годност. По данни на водача продуктите са с произход от Турция. За констатираните нарушения инспекторите на ОДБХ – Кърджали са съставили акт за установяване на административно нарушение. Храните са иззети и ще бъдат насочени за унищожаване. Още: Този път албански: БАБХ спря 4,6 тона чушки с пестициди

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Документи БАБХ опасни храни изтекъл срок на годност
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес