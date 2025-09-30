"Биеха ме за удоволствие": Проговори унижавано от съученички момиче в София

Враждата я има от близо две години. Започнаха да ме бият тази година. Биеха ме за удоволствие. Това разказа в ефира на Нова телевизия петокласничката, която беше скубана, удряна, ритана и карана да целува обувките на свои съученички. Видето с унижението бе заснето и публикувано в интернет. По думите ѝ причината за тормоза била, че била говорила против приятелите си.

Разказ за насилие

"Звъннах на мама и казах: "Мамо, биха ме и едно момиче ме чака пак да ме бие", спомня си ученичката.

"Когато за пръв път ме биха, казах на момичето да си оправим нещата с думи. А тя ми отговори: "Аз обичам да си решавам нещата с бой, а не с думи". После ме свлече на земята", разказа още потърпевшата.

Няколко дни след публикуването на клипа едно от момичетата донесло бонбони на семейството на битото дете и се извинило на него и на съученичката си. Но въпреки това малтретираното дете казва, че се страхува да не срещне отново агресивните момичета и иска да се премести в друго училище.

Семейството е подложено на проверки

Майката на битото момиче се оплака, че семейството ѝ е подложено на проверки от социалните служби. "Аз се чувствам заплашена. Не мисля, че семейството на жертвата е това, което трябва да бъде проверявано, а тези на насилниците", каза Сузана Илиева.