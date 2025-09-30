Кола на релсите забави движението на влака София - Силистра

Изоставена кола на релсите предизвика закъснение на София – Силистра. Пътниците от влака са били забавени с 90 минути заради автомобил, който е бил оставен на жп релсите, съобщиха за БТА от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ). По тяхна информация около 6:00 тази сутрин работещите на гарата в Дулово са били уведомени, че върху релсите, на място без железопътен прелез, е бил изоставен лек автомобил. Колата е била с видими щети, не са открити хора в нея.

Боядисаха 700 км релси: Причината са температурите

Прехвърляне

Пътниците са били прехвърлени на друг влак. На мястото са дошли органите на реда и е уведомено ръководството на железниците. Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра. Изчаква се екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който да премести автомобила.

Инцидент

Припомняме, че преди дни 46-годишен жител на Стамболийски бе установен като автор на злоумишлен сигнал за поставено взривно устройство в пътнически влак, съобщиха от полицията. Последвалата проверка не намерила наличие на взривоопасни вещества. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 326, ал. 1 от НК, под наблюдението на районна прокуратура.

Машинист избегна удар в скала, пътници помогнали за освобождаването на релсите