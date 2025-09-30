Войната в Украйна:

Проблем с въжето: Дете падна от стена за катерене

30 септември 2025, 07:50 часа 343 прочитания 0 коментара
Пореден инцидент на стена за катерене. Баща сигнализира, че 8-годишният му син е паднал от 7-метрова стена. Инцидентът е станал в столична зала. "Синът ми беше обезопасен, но когато стига най-високата точка и трябваше да се спусне обратно, започва да пада свободно. Единственото нещо, което го спасява е, че с едната ръка успява за де хване за обезопасителното въже. В резултат има дълбоки рани по дланта и изгаряния", разказа Петър Пекарев в ефира на Нова телевизия.

Как се стига до инцидента?

Бащата на пострадалото дете сподели, че не за първи път се катерят на подобна стена. Често ходят в различни зали и са наясно с това как трябва да се поставят обезопасителните въжета. Но в случая въжето, за което било закачено детето, не се е прибирало в устройството, предназначено за това.

"Подали сме жалба до производителя на устройството, който е най-добрия в света и ежегодно прави сертификация. Но според мен отговорността е на родителя. Аз също имам син и никога не бих го записал на екстремен спорт без треньор", коментира един от собствениците на залата за катерене.

Бащата отговори, че в залата е нямало човек, който да направи инструктаж. "Макар да идваме за първи път в залата, никой не дойде, за да ни попита наясно ли сме и имаме ли нужда от инструктаж", каза Пекарев.

Собственикът пък обясни, че когато човек дойде в залата и не поиска информация, служителите няма как да знаят кой има и кой няма опит. "При идването хората подписват декларация, че са запознати, че става дума за екстремен спорт", коментира той. И добави, че всеки, който съобщи, че има нужда от помощ, я получава. Той увери, че вече се работи по това да има повече информация за всички посетители на залата.

По случая от полицията е образувана преписка.

Виолета Иванова
