Цената на петрола е с най-рязка промяна от 1 август насам

Цената на петрола се понижи тази сутрин в азиатската търговия заради сигналите за предстоящо увеличение на производството от групата ОПЕК+ и възобновяването на износа на суров петрол от Иракски Кюрдистан през Турция, което засили опасенията за свръхпредлагане, предаде Ройтерс. Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, известни заедно под името ОПЕК+, вероятно ще одобрят увеличение на производството с поне 137 000 барела дневно на срещата си в неделя, съобщиха източници, запознати с разговорите.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през ноември, чийто срок изтича днес, спаднаха с 54 цента, или 0,8 на сто, до 67,43 долара за барел към 08:40 ч. По-активният контракт с доставка за декември поевтиня с 53 цента, или 0,8 на сто, до 66,56 долара.

Американският суров петрол се търгуваше на ниво от 62,95 долара за барел, което е спад с 50 цента, или 0,8 на сто.

Спадът продължи понижението от понеделник, когато и Брент, и американският петрол поевтиняха с над 3 на сто след най-резките си дневни спадове от 1 август насам.

"Въпреки че ОПЕК+ така или иначе е под квотата си, пазарът не харесва факта, че се внася повече петрол", коментира анализаторът на Marex Ед Меир.

В събота суров петрол потече по тръбопровода от полуавтономния регион Кюрдистан в Северен Ирак към Турция за първи път от две години и половина, след като временна сделка преодоля застоя, съобщи иракското министерство на петрола. Споразумението между федералното правителство на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан (КРП) и чуждестранните производители на петрол, опериращи в региона, ще позволи на 180 000 до 190 000 барела суров петрол на ден да постъпват в турското пристанище Джейхан, заяви в петък иракският министър на петрола пред кюрдската медия Рудоу.

Пазарът продължава да балансира рисковете за предлагането, породени главно от атаките на украински дронове срещу руски рафинерии, с опасенията за свръхпроизводство и слабо търсене. Според анализатори на ANZ допълнителен натиск върху цените оказват и опасенията, че евентуално спиране на дейността на правителството на САЩ може да ограничи търсенето и да забави публикуването на ключови икономически данни, включително доклада за неселскостопанската заетост в петък.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп получи подкрепата на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху за подкрепяното от Вашингтон предложение за мир в Газа, макар позицията на движението "Хамас" да остава несигурна.