Войната в Украйна:

Цената на петрола е с най-рязка промяна от 1 август насам

30 септември 2025, 10:02 часа 327 прочитания 0 коментара
Цената на петрола е с най-рязка промяна от 1 август насам

Цената на петрола се понижи тази сутрин в азиатската търговия заради сигналите за предстоящо увеличение на производството от групата ОПЕК+ и възобновяването на износа на суров петрол от Иракски Кюрдистан през Турция, което засили опасенията за свръхпредлагане, предаде Ройтерс. Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ, известни заедно под името ОПЕК+, вероятно ще одобрят увеличение на производството с поне 137 000 барела дневно на срещата си в неделя, съобщиха източници, запознати с разговорите.

Цените

Фючърсите на сорта Брент с доставка през ноември, чийто срок изтича днес, спаднаха с 54 цента, или 0,8 на сто, до 67,43 долара за барел към 08:40 ч. По-активният контракт с доставка за декември поевтиня с 53 цента, или 0,8 на сто, до 66,56 долара.

Още: Новина от Ирак доведе до обрат в цената на петрола

Американският суров петрол се търгуваше на ниво от 62,95 долара за барел, което е спад с 50 цента, или 0,8 на сто.

Спадът продължи понижението от понеделник, когато и Брент, и американският петрол поевтиняха с над 3 на сто след най-резките си дневни спадове от 1 август насам.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Въпреки че ОПЕК+ така или иначе е под квотата си, пазарът не харесва факта, че се внася повече петрол", коментира анализаторът на Marex Ед Меир.

Още: Цената на петрола с рязка промяна, невиждана е от месец

В събота суров петрол потече по тръбопровода от полуавтономния регион Кюрдистан в Северен Ирак към Турция за първи път от две години и половина, след като временна сделка преодоля застоя, съобщи иракското министерство на петрола. Споразумението между федералното правителство на Ирак, регионалното правителство на Кюрдистан (КРП) и чуждестранните производители на петрол, опериращи в региона, ще позволи на 180 000 до 190 000 барела суров петрол на ден да постъпват в турското пристанище Джейхан, заяви в петък иракският министър на петрола пред кюрдската медия Рудоу.

Пазарът продължава да балансира рисковете за предлагането, породени главно от атаките на украински дронове срещу руски рафинерии, с опасенията за свръхпроизводство и слабо търсене. Според анализатори на ANZ допълнителен натиск върху цените оказват и опасенията, че евентуално спиране на дейността на правителството на САЩ може да ограничи търсенето и да забави публикуването на ключови икономически данни, включително доклада за неселскостопанската заетост в петък.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп получи подкрепата на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху за подкрепяното от Вашингтон предложение за мир в Газа, макар позицията на движението "Хамас" да остава несигурна.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Ирак петрол ОПЕК цена на петрола война Израел
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес