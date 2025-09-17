Близки на загинали при катастрофи на протест пред Съдебната палата в София

Близки на загинали при катастрофи се събраха на протест пред Съдебната палата в столицата. Мероприятието е организирано от сдружение "Ангели на пътя". Днес се очаква Софийският градски съд да приеме една видеоекспертиза по делото за катастрофата на ул. "Гурко", при която загина 14-годишният Филип Арсов. Обвиняем по делото е Петър Тодоров. Експертизата трябва да от е най-ранния момент, в който шофьорът е можел да види пешеходец пред него.

След последното заседание по делото вещи лица направиха нов оглед на мястото на катастрофата и ново изследване на маркировката.

Все още няма присъда

Две години след смъртта на Филип все още няма присъда. След катастрофата Тодоров беше задържан, но през февруари 2024 г. беше пуснат под домашен арест, като съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство.

Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Близките на Филип искат справедливост за смъртта му.