Блъснала друга кола: Хванаха пияна шофьорка

Жена на 30 години е задържана в Районното управление (РУ) на МВР в Ябланица за шофиране с 2,4 промила алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч, цитирани от БТА.

Неправоспособната водачка е блъснала паркиран в дясна пътна лента и по посока на движението лек автомобил. Инцидентът е станал снощи около 22:00 ч. в Ябланица.

Жената е била тествана за алкохол от пристигналите на място полицаи. Техническото средство е отчело 2,4 промила в издишания въздух.

По случая в РУ - Ябланица е образувано бързо производство и работата по случая продължава.

Преди по-малко от 20 дни шофьор с 2,36 промила алкохол се удари в дърво в ловешкото село Александрово, при което пострадаха той и спътникът му.

