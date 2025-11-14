Бой, репресии, безводие: Граждани отказаха да търпят и ударно вземат властта (ВИДЕО)

Хора, оставени без вода. Побой и заплахи, ако надигнеш глас и се опълчиш на властта. Такава е ситуацията в село Масларево, община Полски Тръмбеш (Великотърновска област), но жителите там не бездействат, а решават да поемат нещата в свои ръце. Масларево стана първото село в общината, което създава инициативен комитет за пряко участие в управлението - това е легитимен законов акт, залегнал в Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в чл. 44 от Конституцията ("Гражданите могат свободно да се сдружават").

Безводие в Масларево, задържана и после пусната кметица, а съпругът ѝ - побойник

Инициативният комитет "Прозрачно Масларево" има за цел да върне на жителите всичко, което им се полага по право. Гражданите се задействат след скандален случай от вечерта на 14 септември, който прелива чашата и за който вече Actualno.com ви разказа. Потърпевшият Николай Ванев - чрез сина си - публикува в местна Facebook група две видеа, на които е заснел кмета на село Масларево Виолета Йорданова в момента, в който тя е тествана от полицаи за наличие на алкохол в кръвта. Сцената се разиграва точно преди първия учебен ден, когато съпругът ѝ Йордан Йорданов отива да се саморазправя с Ванев в дома му, съгласно разказа. Веднага е подаден сигнал на тел. 112. Медията ни научи от свои източници, че причината за разправата са безспирните сигнали на жителите за безводие - нещо, което властта в кметството явно иска да потули.

Йорданов, който е имал в себе си 80-сантиметров дървен кол и е бил във видимо нетрезво състояние, е бил изведен навън, а съпругата му е тръгнала с колата, преди обаче да бъде спряна от полицаите.

Дрегерът отчита 1,68 промила алкохол в кръвта на кметицата, а две седмици по-късно излиза и кръвната ѝ проба, която потвърждава и дори завишава леко промилите - 1,69. Тя обаче е пусната от полицията на свобода. В момента срещу нея тече дело, което е ключово за инициативния комитет, защото би отключило процедура по предсрочни избори за кмет.

Междувременно съпругът на Виолета Йорданова избягал малко преди да дойде патрулката, разказва пред Actualno.com самият Николай Ванев, който е секретар на инициативния комитет. Срещу Йорданов е пусната отделна жалба. "Влиза вкъщи при децата ми, нанесе ми удар с кол, който все още е в мен - полицията не го взе, никой не го потърси. Оттам тръгва напрежението с кварталния полицай, защото той запознава прокуратурата със случая, но без обяснения от мен, нито от другите свидетели", само от Йорданов, твърди Ванев.

Наш източник по-рано разказа, че селото, което е с население около 350 души, изпитва пълно безводие от близо година и половина. По думите му - "от 30 години във всички села в общината не е подменен и един метър тръба".

Виолета Йорданова е кмет на Масларево вече втори мандат. Що се отнася до Полски Тръмбеш, там градоначалникът е един и същ от над 20 години - Георги Чакъров от БСП. Като цяло, община Полски Тръмбеш е бастион на Българската социалистическа партия. Един от водещите общински съветници е от Масларево.

Активиране на местната власт срещу жителите на Масларево и ответна реакция

През април тази година в селото се е провело събрание за безводието – тогава е започнал конфликтът. По-късно става ясно, че кметът е решил да даде язовира под наем за 10 години, "без никой да разбере, без да уведомят никого", разказва пред медията ни Милен Кръстев, основателят на инициативния комитет. След това се появява клип от общинската сесия, на който общинският кмет и кметицата на Масларево гласуват със "за", допълва той. Така селото "настръхва" и оттам тръгва обществената нагласа против Йорданова.

Понеже Масларево е на воден режим, кметицата забранила да се пуска водата сутринта на 15 септември, т.е. на първия учебен ден - нещо, което Кръстев поискал с разговор до ВиК, когато станало ясно, че вода ще има чак вечерта на същия ден.

Според източници на медията ни в селото се готви още продажба на училището и на детската градина.

Междувременно проблемът с безводието, изглежда, се прикрива, твърдят те. Трябвало е Масларево да бъде посетено от 5-членна експертна комисия, която да установи, че няма вода, но такава комисия така и не пристига. Според източните ни се създава изкуствен режим на водата, за да може "да се кандидатства за пари", след това да се направи ремонт и да се усвоят средства "по някакви схеми".

"Нямаме достъп до помпената станция. Лично съм ходил при шефа на ВиК през лятото, който каза, че помпите в онзи месец са качили 6000 кубика вода, потреблението на селото е а 2500 кубика", разказва ни Ванев.

Първото село в общината с инициативен комитет: заплахи и натиск

Така се създава инициативен комитет на жителите на село Масларево, регистриран по закон и подпечатан от общината и от областната администрация. "Прозрачно Масларево" вече се ползва с подкрепата на над 100 души, вписани като членове. "Направих го с тази цел за прозрачност, защото законът ни го позволява", казва ни Милен Кръстев.

Снимка: Facebook, "Масларево без цензура"/Милен Кръстев

Той споделя и за скандал, който е бил предизвикан в кметството преди дни, след като управата не е дала вода на жена от селото. От Държавния резерв на жителите на Масларево им се полагат по 2 литра на ден, но от кметството раздават по 1,5 литра, заради което има подадена жалба в областната администрация, твърдят Кръстев и Ванев. Тъй като Кръстев повишил тон в кметството, че на жената не ѝ предоставят вода, срещу него била пусната жалба. Местният полицай го извикал за разяснения - това е същият служител, който е уведомил прокуратурата за разправията с кметския съпруг, казва създателят на инициативния комитет.

"Отидох с папката на комитета. Той искаше да види документите. Започна да ги снима, включително подписите на участващите хора. Взе да ме сплашва – "внимавайте какво пишете във Facebook групата"", твърди Кръстев.

Той се кандидатира като независим кмет, след което различни политически партии му се обаждат да предлагат подкрепата си. Междувременно някой е отлепил всички стикери с логото на комитета "Прозрачно Масларево", разлепени из цялото населено място, сигнализира Кръстев.

Какви са стъпките пред инициативния комитет за влизане във властта?

Лидерът на сдружението е входирал искане за безвъзмездно предоставяне на помещение по Закона за общинската собственост. Комитетът е набелязал 21 точки като социална политика. Събират се и дарения от жителите за облагородяване на селото. Освен това се работи по официални жалби относно кварталния полицейски служител.

Виолета Йорданова остава кмет, докато тече делото срещу нея. Очаква се това да се случи през януари или февруари догодина. Дори да получи условна присъда, то тя ще е за престъпление от общ характер. След това се задейства процедура по предсрочни избори.

"В момента общинският кмет я натиска да си подаде оставката сама по лични причини, да не се чака краят на делото. Защото ако чака до края на делото, трябва да я освободят дисциплинарно, а това ще е удар по партията", твърдят източниците ни.

Милен Кръстев споделя и за друг проблем - понеже се кандидатира за независим кмет, той е трябвало да смени адресната си регистрация и личната си карта, което е сторил през септември. Оттогава започва да тече 6-месечен срок, след който вече кандидатурата му би била възможна. "Направиха си сметка, че ако има предсрочни избори през март, ще мога да участвам в тях. Затова натискат изборите да са в края на февруари".

"Хората ще продължат да се притесняват, докато тя е кмет", смята Николай Ванев.