Има задържан за убийството на Илиян Филипов?

МВР задържа заподозрян за убийството на Илиян Филипов, предаде БНТ. Има данни, че мъжът е физическият извършител. Според наши източници, той е арестуван в центъра на София.Предстоят още множество процесуално следствени действия.

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Бизнесменът Илиян Филипов беше застрелян снощи в Пловдив. Сигналът за престъплението е подаден около 1:00 часа. На място е констатирана смъртта на Филипов. В разследването участват служители на ОДМВР-Пловдив и на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП). На място има засилено полицейско присъствие. Веднага след това бяха блокирани изходите на Пловдив, а шофьори споделиха, че не им е било разрешено да напуснат пределите на града.

Кой е Илиян Филипов?

Илиян Филипов е роден на 31 март 1973 г. в Пловдив и завършва техникум по механотехника. Той е един от двамата съоснователи и собственици на ПИМК. Пловдивската фирма има множество дъщерни компании в орбитата си, които се занимават с всичко от бетоновъзли и кариери, до строителство, спедиция и дори жп превози.

Бизнесменът е добре познат и във футболните среди в Пловдив. През юни миналата година Филипов пое собствеността над "Ботев" (Пловдив). Тогава той обяви, че поема тежестта от 6 871 000 лева дългове, натрупани от предишното управление.

Основаната през 2000 г. ПИМК (PIMK) днес е сред най-големите транспортни компании в България и сред водещите 10 в Европа. Централата на компанията е в Пловдив, а нейни основатели са Пенко Несторов и Илиян Филипов. Пред българския "Форбс" Пенко Несторов разказва, че в началото те наемат гараж в Пловдив и започват да произвеждат различни марки снаксове, които искат да изнасят за Албания и Косово. Заради размириците на двата целеви пазара ПИМК среща затруднение с транспорта и съдружниците си купуват камион на старо, за да возят стоката си. Накрая стигат до заключението, че в транспорта има повече бизнес, отколкото в производството, където перспективите към онзи момент не са добри.

„Държавните заводи бяха продадени и големите международни компании започнаха да пресират малките производители“, казва Пенко Несторов. Затова през 2008 – 2009 г. окончателно е сложен край на снаксовете и фокусът изцяло пада върху карго превозите, предаде БНР.

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През 2020 г. "ПИМК" спечели на търг реконструкцията на стадион „Христо Ботев” за близо 44 млн. лева, от които получава 6,3% дял. В ПИМК Холдинг влизат осем компании. Част от холдинга е "ПИМК Рейл" - железопътен превозвач за товарен транспорт в България и международни дестинации.

Официална позиция на ПФК „Ботев“ Пловдив

ПФК„ Ботев“ Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов в позиция, изпратена до медиите. Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на „Ботев“ Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство“, пишат от футболния клуб.

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„Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България. В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели. Поклон пред паметта му!“, допълва се в изявлението.