Ценко Чоков и КПК: Конфискация на 260 имота. Конфискация на 150 имота. Без конфискация, с обезщетение за Чоков - засега

3 192 784.41 лева иск срещу скандалния кмет на село Галиче Ценко Чоков – такова дело заведе Антикорупционната комисия преди 7 години. Става въпрос за над 260 имота – предимно земеделски (имоти, ниви, лозя), както и четири автомобила. Причините за иска бяха обвиненията срещу Чоков, че е организирал въоръжена престъпна група, давал е незаконно заеми и е организирал отвличане. Но искът Впоследствие претенцията от страна на комисията т.е. от страна на държавата към Чоков беше намалена до 2 129 309,43 лева – или почти 150 имота. Сега, Софийският градски съд (СГС) отхвърли дори занижената държавна претенция към Чоков.

Същността на делото

Защо съдът взема решение в полза на Чоков? Защото няма "значително несъответствие" между имуществото му и нетния му доход съгласно Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ). Какво значи "значително" - размер на несъответствие, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.

Но съдът уточнява, че дори това условие да беше изпълнено, то пак искът нямаше да бъде уважен – защото за да има конфискация, трябва да бъде установена някаква престъпна дейност или административно нарушение, заради което е придобито съответното имущество, а при Чоков такова нещо не е налице. Изрично в съдебното решение пише, че макар при организираната престъпност връзки да се доказват трудно, то Антикорупционната комисия трябва да докаже по обоснован начин, че дадено имущество е придобито по престъпен начин. В случая с Чоков това не е направено, макар че той е признат за виновен за отвличане – само че по това обвинение "не се твърди и не се доказва връзка между тази дейност и процесното имущество, съобразно разпределената доказателствена тежест". Отделно, Чоков е оправдан, че е ръководил организирана въоръжена престъпна група.

За капак, съдът иска от Антикорупционната комисия, която сега се води от Антон Славчев, държавна такса по производството в размер на 127 711.38 лв. А на Ценко Чоков е присъдено обезщетение от 72 000 лв. с ДДС.

Решението на съда е от 5 октомври т.е. неделя – доста необичайно, като то обаче не е окончателно. Обжалване може да бъде направено пред Софийския апелативен съд (САС) в двуседмичен срок от връчването му на страните. Разследващият сайт Bird.bg отчете пръв новината и коментира, че ако така се развиват нещата, плащането ще е от джобовете на данъкоплатците, както става при всеки провал на прокуратурата или Антикорупционната комисия.

Източник: СГС