Войната в Украйна:

Ценко Чоков и КПК: Конфискация на 260 имота. Конфискация на 150 имота. Без конфискация, с обезщетение за Чоков - засега

07 октомври 2025, 08:00 часа 428 прочитания 1 коментар
Ценко Чоков и КПК: Конфискация на 260 имота. Конфискация на 150 имота. Без конфискация, с обезщетение за Чоков - засега

3 192 784.41 лева иск срещу скандалния кмет на село Галиче Ценко Чоков – такова дело заведе Антикорупционната комисия преди 7 години. Става въпрос за над 260 имота – предимно земеделски (имоти, ниви, лозя), както и четири автомобила. Причините за иска бяха обвиненията срещу Чоков, че е организирал въоръжена престъпна група, давал е незаконно заеми и е организирал отвличане. Но искът Впоследствие претенцията от страна на комисията т.е. от страна на държавата към Чоков беше намалена до 2 129 309,43 лева – или почти 150 имота. Сега, Софийският градски съд (СГС) отхвърли дори занижената държавна претенция към Чоков.

Още: Съдът в Страсбург не допусна жалби на Иво Прокопиев и Ценко Чоков срещу България

Същността на делото

Защо съдът взема решение в полза на Чоков? Защото няма "значително несъответствие" между имуществото му и нетния му доход съгласно Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ). Какво значи "значително" - размер на несъответствие, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период.

Но съдът уточнява, че дори това условие да беше изпълнено, то пак искът нямаше да бъде уважен – защото за да има конфискация, трябва да бъде установена някаква престъпна дейност или административно нарушение, заради което е придобито съответното имущество, а при Чоков такова нещо не е налице. Изрично в съдебното решение пише, че макар при организираната престъпност връзки да се доказват трудно, то Антикорупционната комисия трябва да докаже по обоснован начин, че дадено имущество е придобито по престъпен начин. В случая с Чоков това не е направено, макар че той е признат за виновен за отвличане – само че по това обвинение "не се твърди и не се доказва връзка между тази дейност и процесното имущество, съобразно разпределената доказателствена тежест". Отделно, Чоков е оправдан, че е ръководил организирана въоръжена престъпна група.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: ВКС потвърди 5-годишната ефективна присъда на бившия кмет на Галиче Ценко Чоков

За капак, съдът иска от Антикорупционната комисия, която сега се води от Антон Славчев, държавна такса по производството в размер на 127 711.38 лв. А на Ценко Чоков е присъдено обезщетение от 72 000 лв. с ДДС.

Решението на съда е от 5 октомври т.е. неделя – доста необичайно, като то обаче не е окончателно. Обжалване може да бъде направено пред Софийския апелативен съд (САС) в двуседмичен срок от връчването му на страните. Разследващият сайт Bird.bg отчете пръв новината и коментира, че ако така се развиват нещата, плащането ще е от джобовете на данъкоплатците, както става при всеки провал на прокуратурата или Антикорупционната комисия.

Източник: СГС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Запор Конфискация Ценко Чоков запорирано имущество КПКОНПИ КПК
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес