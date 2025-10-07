Румънски клубове се оглеждат в ас на Левски, чийто договор изтича през лятото

Няколко румънски клуба са хвърлили око на един от водещите футболисти на Левски. Става въпрос за 28-годишния централен защитник на „сините“ Кристиан Димитров. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Имената на заинтересованите отбори не се споменават, но е ясно, че те се състезават в елита на северната ни съседка. Според информациите ръководствата им вече опипват почвата около българския национал.

Левски стартира преговори с Кристиан Димитров за нов договор

Кристиан Димитров има договор с Левски до лятото. Това означава, че от 1 януари той е свободен да преговаря с всеки един друг отбор, където да премине без трансферна сума, след като споразумението му с българския гранд изтече. Ръководството на „сините“ обаче не иска да изпусне родния национал толкова лесно и вече е стартирало преговори с него за нов контракт. Все още обаче не е ясно дали Димитров ще се съгласи да преподпише с Левски.

Централният защитник е оценен на 2 милиона евро

Димитров акостира на стадион „Георги Аспарухов“ в края на декември 2022 година. Той пристигна в отбора без пари, тъй като договорът му с хърватския Хайдук Сплит изтече и не бе подновен. До момента централният защитник е изиграл общо 84 мача за Левски във всички турнири. В тях той се е отчел с осем попадения, а също така е направил и три асистенции. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на Кристиан Димитров е около 2 милиона евро.

