Зачестяващите удари по търговски кораби в Черно море за пореден път показват острата необходимост от нови сили и средства за търсене и спасяване. Това каза капитан Димитър Димитров в ефира на БНТ след поредния ударен от дронове кораб в Черно море. По думите му тенденцията е тези атаки да се интензифицират и докато войната не приключи, напрежението по вода ще остане високо.

ОЩЕ: Обърнатият кораб край Камчия: Подкрепено със СНИМКА твърдение за руски дронове, властите не споменават атака (ВИДЕО)

При посрещането на част от спасените моряци сериозно впечатление направи разказът на един от тях, който е успял да заснеме атакуващия дрон буквално секунди преди сблъсъка. Според капитан Димитров тепърва специалистите по безпилотни апарати ще анализират доколко тази снимка и показанията на екипажа могат да помогнат на разследването за точния произход и типа на машината.

Фатален избор на маршрут

"Руските сили атакуват плавателни съдове, свързани с украинската икономика, а украинските сили нанасят удари по кораби, обслужващи руската икономика", каза капитан Димитров и подчерта, че в този процес няма друга скрита логика – целта е прекъсване на търговските артерии на противника.

Относно маршрутите на плаване в зоната на конфликта, той обясни, че всички корабоплавателни компании, които правят реална оценка на обстановката, избират сигурния път – движение плътно в териториалните води на Турция и Грузия. "Пострадалият кораб обаче е предприел маршрута си директно в открито море при очевидно занижена оценка на опасността", обърна внимание той.

ОЩЕ: Товарен кораб потъва край нос Калиакра, тече спасителна операция

Капитанът постави под сериозен въпрос и дали плавателният съд изобщо е разполагал с валидна застраховка за подобна рискова зона. В случая корабособствениците съзнателно са поели този риск и са понесли тежките последици от него.