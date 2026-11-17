Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“ за Йордан Атанасов, обвинен за причиняването на смъртта на кучето Кнопа. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, като магистратите отмениха по-леката мярка, наложена предходната инстанция, предава БГНЕС. Казусът предизвика силен обществен отзвук и остра реакция сред жителите на столичния квартал “Кръстова вада“, където се разигра престъплението. Случаят придоби широка популярност след разпространени сигнали за проявена изключителна и немотивирана жестокост към животното. Това доведе до организирането на протести от страна на граждани и природозащитни организации пред сградата на съда, които категорично настояваха за справедлив процес, ефективна присъда и безкомпромисно прилагане на Наказателния кодекс за престъпления срещу животни. Още: Затвор от 2 до 8 години: Прокуратурата обвини мъжа, убил куче с ритник в София

Магистратите от градския съд аргументираха днешното си решение с високата обществена опасност на деянието и начина на неговото извършване. Съдебният състав прие, че събраните до момента доказателства обосновават в достатъчна степен предположението, че Атанасов е автор на престъплението. Съдът подчерта, че при налагане на по-лека мярка съществува реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление, което налага постоянното му изолиране в ареста до началото на същинския процес по същество. Още: Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния квартал "Кръстова вада"