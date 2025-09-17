Делото срещу шофьора, убил 15-годишния Филип продължава на 10 октомври

Съдът заседава днес по делото срещу Петър Тодоров, който прегази с автомобила си 15-годишния Филип Арсов на пешеходна пътека, предаде БГНЕС.

По време на заседанието съдът прие, че няма манипулация на видеозаписите. Защитата поднови искането си за допускане на техническа експертиза на видеозапис.

Съдът прие, че се налага разпит на свидетел и ще бъде призован за следващото съдебно заседание на 10 октомври 2025 година от 9:30 часа, а резервната дата е 19 и 27 ноември тази година, когато ще има допълнителни експертизи.

Припомняме, че две години след смъртта на Филип все още няма присъда. След катастрофата Тодоров беше задържан, но през февруари 2024 г. беше пуснат под домашен арест, като съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство.

Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.