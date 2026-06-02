Прокурорският син се сбил два пъти за 10 дни в затвора, местят го под строг режим

Синът на пернишкия прокурор Бисер Михайлов - Васил Михайлов, който наскоро беше заловен след продължително издирване, ще търпи наказанието си при по-строг режим заради поредица от нарушения зад решетките.

Правосъдният министър Николай Николов съобщи, че само за десет дни след постъпването си в затвора в Бобов дол Михайлов е натрупал три дисциплинарни провинения. При пристигането си той е отказал проверка за употреба на алкохол, а впоследствие е участвал в два отделни конфликта с лишени от свобода. Последният инцидент е станал тази сутрин.

Нарушенията са извършени в кратък период, след като Михайлов беше задържан на 22 май. Той беше издирван близо година, преди да бъде открит и арестуван.

Васил Михайлов излежава присъда от една година и осем месеца лишаване от свобода. Освен това срещу него се водят и други дела, по които все още няма окончателно произнасяне на съда.

Името му доби широка публичност заради серия от случаи на насилие в Перник през последните години. Срещу него бяха повдигнати обвинения за побои, закани за убийство и причиняване на различни телесни повреди.

Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че има данни, според които бащата на осъдения - прокурорът Бисер Михайлов - е оказвал съдействие на сина си по време на укриването му.

По случая вече е разпоредена проверка от изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Ако информацията за евентуална помощ при укриването бъде потвърдена, срещу прокурора може да бъде предприета дисциплинарна процедура, включително освобождаване от съдебната система.