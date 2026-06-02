Българите пропищяха от Аспровалта: Разбиха колата ни. Полицията: Ежедневие е

Сериозен ръст на престъпността застрашава почивката на стотици български туристи в Гърция. Нападенията над паркирани автомобили в района на популярния курорт Аспровалта вече са прераснали в масова практика, а местната полиция признава, че е безсилна пред вълната от обири. За стряскащата тенденция алармират потърпевши български граждани в социалните мрежи, станали жертва на дързостта на крадците през последните часове.

Счупено стъкло и обрани до шушка

"Внимавайте в района на плажовете в Аспровалта! Разбиват стъклата на автомобила и взимат всичко, каквото намерят", споделя българско семейство, чиято кола е била атакувана посред бял ден във Facebook групата Кулата-Промахон.

При подаването на сигнала в местния полицейски участък, нашите сънародници са останали шокирани от реакцията на гръцките униформени. По думите на служителите на реда, подобни набези вече не са изолирани инциденти, а се случват ежедневно на територията на курорта.

Апашите действат изключително бързо, като се насочват предимно към автомобили с чуждестранна регистрация, паркирани в близост до плажните зони, където хората често оставят лични вещи, документи и пари, докато са в морето.

"Преди две седмици и на мой познати там му счупено стъкло и са отворили багажника и ги оставиха без багаж. Дано полиция се задейства преди някой друг да се", споделя под поста друг наш сънародник.

Как да се предпазим?

Никога да не оставят ценни предмети, чанти, телефони или портфейли на видими места в колата. По възможност използвайте платени и охраняеми паркинги, вместо уединени места край пътя.

При какъвто и да е инцидент незабавно се свържете с гръцката полиция на спешния телефон 100, за да се документира случаят за целите на застрахователите.