Шумът се засилва: "Прокурорски бой през пръстите" за ГДБОП заради полетите на Пеевски?

"Правим обоснованото предположение, че и делото за полетите до Дубай го чака безславен край". Това е реплика в публикация на разследващия сайт Bird.bg, която беше качена в страницата във Facebook на медията. И тя е доста показателна, защото касае данни за развитието на случая с полетите на лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски до Дубай.

Накъде отива делото

Според Bird, то вече не е в ръцете на ГБДОП, а в тези на Софийската градска прокуратура (СГП). В. "Сега" добавя, че СГП вече е викала на разпити шефове в ГДБОП, както и служители на агенцията, занимаващи се с преписката за полетите на Пеевски. Начело на тази прокуратура е Емилия Русинова - а с какво се прочу тя и дали точно този фокус не предполага определени зависимости, всеки може да реши за себе си - ОЩЕ:

За какво разпита сега СГП? Дали Пеевски се проверява и дали от МВР имат право да извършват такава проверка при положение, че Пеевски има депутатски имунитет. По информация на в. "Сега" е образувано досъдебно производство за превишаване на правомощия. А снощи Bird обяви, че с разпореждане от 31.07.2026, прокурор Андрей Андреев от пети отдел ("Антикорупция") е поискал от директора на ГДБОП в тридневен срок да му изпрати цялото дело за нуждите на досъдебно производство. Дали това се е превърнало в дело за превишаване на правомощията от страна на ГДБОП още не е официално потвърдено от самата прокуратура.

Предисторията

На 2 юли МВР изнесе справка за полетите на Делян Пеевски от български летища за последните 7 години, която показва че той е преминал към ползване на чартъри с по-малки самолети и основно до близки дестинации като Истанбул. МВР обяви за данни за 81 лица с общи полети с Пеевски, между които и конституционния съдия Десислава Атанасова на 5 април 2024 година. Само че излязоха и други имена, също толкова важни - ОЩЕ: Полетите на Пеевски: Излязоха още стотици с имена на бизнесмени и адвокати с офшорни фирми

Конкретно, МВР министърът Иван Демерджиев каза при обявяването на информацията за полицейска справка по отношение на полетите на Пеевски, че имало данни, че били плащани от частно адвокатско дружество ("Ангелов - Андреев и партньори") и говори специално за 6 частни полета с дестинация София - Истанбул на стойност 122 хил. евро. По думите на Демерджиев тогава адвокатът на Пеевски е искал информация, която е необяснима, а именно кои са конкретните оперативни работници, които работят по проверките за полетите, какво конкретно работят и защо го работят.

И още от казаното тогава от МВР министъра: "ГДБОП работи активно, интересно е, че малко след като в публичното пространство се появи информация за сигналите - Софийска градска прокуратура изиска един от тях и материалите. Следва едно продължително бездействие, силно се надяваме, че тези действия не са повлияни от желанието да се прикрие информацията по материалите" - Още: 227 полета за 8 години: Десислава Атанасова и известен бизнесмен били в компанията на Пеевски