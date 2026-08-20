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Два трупа са открити в Стара планина

20 август 2026, 12:08 часа 573 прочитания 0 коментара
Снимка: Gerovitus91 / CC BY-SA 3.0
Два трупа са открити в Стара планина

Двама души са намерени мъртви в Стара планина през изминалото денонощие, съобщава БТА, позовавайки се на  Планинската спасителна служба на БЧК. Става въпрос за два отделни случая, като и при двата причината не е свързана с инцидент при планинарство.  Едното тяло е открито в района на Тъженското пръскало. Става въпрос за тялото на 60-годишен мъж. Медицински хеликоптер е отишъл на мястото, а екипът е констатирал смъртта.

Второто е открито в местността под връх Ком. На този случай са се отзовали екипи на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).

Припомняме, че в началото на август жена на 60 години е загинала на място, падайки от върха на било в Стара планина. Сигналът за инцидента бе получен в 11:07 ч. на 1 август. Група от шестима души са се движели по пътеката от хижа „Козя стена“ към хижа „Ехо“, където има стръмен участък, обезопасен с парапет. Именно в този район жената, която е от Панагюрище, се е подхлъзнала и е паднала, макар че туристите са били подсигурени с въже. 

Съветите към хората

Поради засиления интерес към планинарството спасителите апелираха хората да си предвиждат достатъчно време за маршрутите, да си носят вода и резервна батерия, да не ходят сами или да държат в течение някого кога, къде се очаква да бъдат и на какво разстояние оттам са в момента.

От планинската спасителна служба добавиха, че условията за туризъм днес са много добри. ОЩЕ: Жена загина при инцидент в Стара планина

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Тяло Стара планина трупове ПСС
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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