Депутат на Пеевски и бивш кадър на Борисов е бил осъден и по второ обвинение

Втора инстанция - Софийски апелативен съд (САС) - осъди бившия депутат от ГЕРБ и настоящ народен представител от "ДПС - Ново начало" Димитър Аврамов и по второто повдигнато му обвинение - че е осъществил престъпни деяния в съучастие с другия подсъдим по делото, Владимир Чернев. Първата инстанция - вече закритият специализиран съд, оправда Аврамов в това отношение, но сега решението претърпява обрат. Новината съобщи разследващият сайт BIRD.bg, който след изкъсо делото и преди няколко дни алармира, че съдът крие дали има осъдителна присъда срещу депутата от партията на Делян Пеевски.

Още: Съдът крие осъден ли е депутат на Пеевски и бивш кадър на Борисов, възмущава се Bird.bg

Делото срещу Аврамов

Димитър Аврамов беше задържан през лятото на 2012 г. за изнудване на зърнопроизводителя Светослав Илчовски. Обвинението е, че Аврамов е искал от зърнопроизводителя на два пъти общо 100 000 лева и 3000 дка земя в Монтанско, за да упражни влияние като депутат върху длъжностно лице от Областна дирекция "Земеделие" във връзка със земи, за които се отпускат субсидии. Според обвинителната версия Аврамов обяснил на Илчовски, че директорът на Областната дирекция "Земеделие" в Монтана е негов човек и може да реши проблемите му срещу 50-60 000 лева и предоставяне на "някаква" земя.

Бизнесменът дал веднъж 50 000 лева, но последвала среща с посредника Методи Петков, на която Илчовски разбрал, че трябва да даде още 50 000 лева и "малко земя", писа преди време "Правен свят". По онова време Аврамов е депутат от ГЕРБ. Партията на Борисов го изключва от редиците си след избухването на скандала. През 2016 г. Софийският градски съд го оправда, но на апелативна инстанция делото беше върнато за ново разглеждане.

Още: Осъдиха бившия депутат от ДПС Димитър Аврамов за подкуп

Снимка: БГНЕС

Развитието

Софийският апелативен съд сега отменя пъвоинстанционната присъда, в която Владимир Чернев е бил признат за невинен и е бил оправдан, и частта, в която Димитър Аврамов е бил оправдан да е действал в съучастие с Чернев. Решението гласи, че в периода 6 юли 2012 – 9 юли 2012 г. в Бяла Слатина и Монтана (местността „Тировец“, където е производствената база и офисът на „Гала М“ ООД), при условията на продължаващо престъпление с две деяния, които осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, в съучастие като помагач с Димитър Аврамов (извършител), Чернев умишлено е улеснил Димитър Аврамов чрез отстраняване на спънки и по друг начин – чрез фактически действия. Той е посредничил между Аврамов и Илчовски за осъществяване на срещата им.

Димитър Аврамов пък е признат за виновен по повдигнатото обвинение, че деянията му са извършени в съучастие с Чернев.

Още: Имунитет спира делото срещу депутата Димитър Аврамов

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд (ВКС).

Вижте решението тук, тук и тук.

Според BIRD.bg присъдата остава условна, а не ефективна, заради прекомерната продължителност на делото. До произнасянето на ВКС Аврамов има право да остане депутат. В зависимост от това, колко време ще отнеме сега на САС да изготви мотивите към присъдата, междувременно може да настъпи абсолютната погасителна давност, посочват от медията.

Още: Сарафов иска имунитетите на депутати от ГЕРБ и "ДПС-Ново начало"