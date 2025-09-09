"Има свидетели, които още не са разпитани": Роднина на починалата Христина, премазана от АТВ

Има още свидетели на бруталния сблъсък, които не са разпитани. Това заяви роднина на починалата след инцидента с АТВ в Слънчев бряг Христина. Юлиян Здравков обясни в ефира на Нова телевизия, че се надява случаят да не бъде потулен, каквито съмнения има семейството. Още в началото роднините заявиха, че се прави опит за прикриването на истината по случая.

"До момента обвинението не е променено. Не знам какво повече трябва да стане", коментира мъжът. Той посочи, че властта действа доста по-енергично по случая с побоя на полицейския шеф в Русе, отколкото по трагедията в Слънчев бряг.

Здравков се надява в следващите дни да могат да получат тялото на младата жена, за да могат да я погребат.

Марти още не е събуден. "Има някакво подобряване, стимулират го да започне да преглъща", каза Юлиян. Лекарите са посочили, че събуждането може да отнеме седмица, но може и два месеца.

По-тежко обвинение

Припомняме, че се очаква окръжната прокуратура в Бургас днес или утре да повдигне по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който миналия месец премаза с АТВ няколко човека в Слънчев бряг. То ще бъде за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл.

Преди седмици станаха известни резултатите от химико-токсикологична експертиза на Бургазлиев. Според тях в кръвта му са открити следи от марихуана.

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми. Синът ѝ – Мартин, който е на 4 години, пък беше транспортиран в "Пирогов".