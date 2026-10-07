Докато КСНС заседава: Сапьор “обезвреди“ забравен куфар с дрехи пред президентството (СНИМКИ)

Изоставен куфар отцепи периметъра около сградата на президентството в София, където в този час се провежда заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), предаде БГНЕС.

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Районът около сградата на „Дондуков“ 2 е отцепен, а на място се извършва проверка на изоставения багаж. Куфарът бе проверен от сапьор. Оказа се, че е пълен с дрехи. Още: Изоставен куфар стресна Бургас, отцепиха булевард

В сградата на президентството се намират представителите на всички парламентарнопредставени политически сили, които участват в заседанието на КСНС. В 13.00 часа в президентството пристигнаха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, премиерът Румен Радев, членове на правителството и шефовете на служби.

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Заседанието е свикано от президента Илияна Йотова и е посветено на рисковете и заплахите за сигурността в Черно море след атаката с дронове по два търговски кобара. Още: Чак отцепиха района: Захвърлен куфар с детски играчки вдигна на крак полицията във Варна