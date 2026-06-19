Дрогиран и с фалшиви номера: Моторист се опита да избяга от полицията

Моторист опита да избяга от полицейска проверка в град Кубрат, съобщават от ОДМВР-Разград. Около 17 часа на 18 юни автопатрулен екип подал сигнал със стоп-палка към водач на мотоциклет „Pegasus Sky“. Вместо да спре, водачът ускорил. Последван е със светлинен и звуков сигнал от полицейските служители, при което свил в черен път. След като е установен, проверяващите констатирали, че на мотоциклета е поставена регистрационна табела, издадена за друго превозно средство. Още: Моторист пострада тежко при пътен инцидент в София

Последвала проверка на 21-годишния водач с „Drug test 5000“, който отчел резултат, положителен на метамфетамин. След отказ да предостави кръв за химичен анализ, лицето е задържано в РУ-Кубрат. Превозното средство е иззето, а по случая са започнати бързи производства за извършени престъпления по чл.270, ал.1, чл.345, ал.2 и чл.343 Б, ал.3 от НК. Още: Моторист пострада при катастрофа