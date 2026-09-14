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Задължително в училище: Докато България избра религията, Израел въвежда финансова грамотност

14 септември 2026, 9:55 часа 454 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Задължително в училище: Докато България избра религията, Израел въвежда финансова грамотност

Българските ученици ще изучават задължително "Добродетели и религии", но за разлика от МОН, израелското образователно министерство е избрало да се насочи към по-практично ориентирани знания - финансовата грамотност.

Финансовото възпитание става задължителна дисциплина в израелските общообразователни училища от тази година. Целта е учениците да придобият практически знания за управлението на личните си средства, спестяването и инвестирането.

Обучението

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Обучението е разделено на четири основни направления. Учениците се учат на разумно потребление – да сравняват цени, да разпознават рекламни стратегии и да защитават личните си данни при онлайн покупки.

За разлика от него, вторият модул е посветен на банковата система, кредитите, спестяванията, борсата и криптовалутите. Младежите ще получават знания и за финансовите измами, пирамидите и рисковете от т.нар. „лесни пари“.

Третото направление запознава учениците с пазара на труда, трудовите им права, данъците и задълженията на работодателите. Четвъртото е свързано с планирането на личен и семеен бюджет и предотвратяването на задлъжняване.

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Също така прави впечатление, че в програмата са включени и практически задачи – как да се планират разходи при инфлация, как да се използват дигитални инструменти и изкуствен интелект при управлението на ограничени средства, предаде БНР. 

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Младите хора трябва да бъдат критични към финансовите съвети в социалните мрежи, предупреди проф. Дан Вайс от Телавивския университет. По думите му все повече представители на поколението Z търсят финансова информация онлайн и избират сами на кого да се доверят. Според него именно тази промяна е сред причините финансовото образование да се въвежда в над 55 държави под различни форми.

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Израел финанси финансова грамотност
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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