Защо Северна Корея не се нуждае от сделките на Тръмп

През август американският президент Доналд Тръмп се опита отново да се сближи с Пхенян, като направи отстъпка към Северна Корея. Той намали мащаба на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея. Изказа се топло и за севернокорейския диктатор Ким Чен Ун. По думите на Тръмп той "винаги е проявявал голямо уважение към него". Отговорът на Пхенян не беше особено ентусиазиран - първо бяха изстреляни ракети, а после официално беше отречено твърдението на Тръмп, че Ким е реагирал "много положително" на предложението за среща.

Тази седмица, когато САЩ и Южна Корея заедно с Япония дадоха старт на петдневно военно учение, не се спомена нищо за отстъпки от страна на Вашингтон, нито пък се чуха признаци за дипломатически напредък в отношенията с Пхенян. Тъкмо обратното - Северна Корея отново изстреля няколко балистични ракети, ден след приключването на ученията.

Няма необходимост от сделки със САЩ

За разлика от ситуацията по време на първия мандат на Тръмп, сега Северна Корея не се нуждае непременно от голяма сделка със Съединените щати, защото Пхенян има алтернативи. "За Ким залогът просто е по-малък, отколкото беше през 2019. В Северна Корея вече няма същото чувство за спешност да се върне на масата за преговори с Вашингтон", казва пред ДВ Джун Ха Парк, кореспондент на Korea Risk Group в Сеул.

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"Сега Северна Корея е в съюз с Москва, който е заложен в договор. Сближава се и с Пекин, докато военните ѝ възможности са се разширили значително. Ето защо еднократното намаляване на военните учения между Южна Корея и САЩ не е достатъчно, за да се промени позицията на Пхенян", казва експертът.

Ким Чен Ун в момента е в най-силната си позиция от началото на управлението си през 2011, смята Парк. Днес икономиката на Северна Корея е в значително по-добро състояние, отколкото преди няколко години. Според оценките на южнокорейската централна банка, икономиката на Пхенян се е разраснала с 3,7% през 2024 - най-бързият растеж от осем години. Ким успя да сближи страната си с Русия и Китай повече отколкото когато и да било преди. Последната вълна от успехи на Ким започна през 2023 - след среща на върха с Владимир Путин в руския Далечния Изток на Русия. Срещата отвори пътя за доставки на оръжие от Северна Корея в подкрепа на Русия във войната в Украйна, като Москва от своя страна отвърна с помощ. Оттогава Пхенян значително увеличи военното си промишлено производство, подкрепен от ново финансиране, което заобикаля международните санкции.

Пекин отговаря на съюзничеството между Москва и Пхенян

Китай, който по принцип поддържа Северна Корея, веднага забеляза сближаването на Пхенян с Москва, но първоначално стоеше настрана. "Войната в Украйна отвори ключова спасителна линия за севернокорейския режим - доставки на оръжия, муниции, войници в замяна на пари, храна и нови технологии във военната промишленост", коментира Александър Липке от Европейския съвет за външна политика. "Това сближаване е притеснително за Китай, който иска да циментира позицията си като основен партньор на Пхенян", казва още той.

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През 2025 все по-тесните връзки между Русия и Северна Корея принудиха Пекин да промени курса си и да демонстрира водещата си роля сред трите държави. През септември същата година Ким беше поканен на тържествата по повод Деня на победата в Пекин и за първи път застана публично на сцената редом със Си и Путин. За лидер на режим, който е в международна изолация, това беше голям крайъгълен камък. През юни 2026 Си Дзинпин предприе първата си международна визита за тази година, за да иде тъкмо в Пхенян.

Край на надеждите за спирането на ядрената програма?

Забележително е, че всяко споменаване на "денуклеаризацията на Корейския полуостров" беше пропуснато в комюникетата след тези срещи на високо равнище, въпреки че тази фраза преди това беше част от стандартния дипломатически език на Пекин и Москва. Това дипломатическо смекчаване на тона идва в момент, когато Северна Корея предприема агресивни стъпки за разширяване на ядрената си програма. През февруари 2026 Ким заяви, че статутът на Северна Корея като ядрена държава е "необратим", като дори призова за разширяване на ядрените способности на страната. Неотдавнашен анализ на сателитни снимки сочи засилена активност в известни севернокорейски ядрени обекти.

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Пхенян вече настоява и САЩ да признаят страната за ядрена сила - това е условие за начало на каквито и да е разговори с Вашингтон. Изискванията съдържат и изключване на всякакво споменаване на "денуклеаризация" в потенциални преговори. "Северна Корея вече не търси разговори по тази тема или дори по темата за традиционното разоръжаване. Пхенян иска признание - директно или индиректно, че е ядрена сила", казва Парк. Всяко съгласие от САЩ за провеждане на среща на върха без повдигане на въпроса за прекратяването на ядрената програма, ще бъде представено вътрешно и на международната сцена като признание от страна на САЩ, че Северна Корея е ядрена сила, смята експертът.

Имат ли санкциите все още стойност ?

Северна Корея е обект на стриктни санкции още от първия ѝ ядрен тест през 2006. Режимът на Ким беше подложен на огромен икономически натиск и търсеше начин да се освободи от санкциите като обмисляше отстъпки за ядрената си програма. Нищо от това вече не е актуално. "Дипломатическото положение на Северна Корея се е подобрило изключително много и вече няма натиск за сядане на масата за преговори със САЩ", казва Липке. Според експерта "независимото налагане на санкциите в голяма степен се е провалило", след като Русия и Китай вече изобщо не подкрепят позицията за неразпространение на ядрените оръжия.

Според Липке Северна Корея вече изобщо не се нуждае от сделка със САЩ за освобождаване от санкциите в замяна на дори частично спиране на ядрената програма. "Има само една голяма сделка на масата - замразяване на ядрената програма в замяна на признание като ядрена сила пред целия свят."

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Източник: Дойче веле