Ключова фигура от ГЕРБ обяви, че напуска партията

Ключова фигура от ГЕРБ обяви, че напуска структурите на партията. "Не го правя с разочарование, конфликт или желание да зачеркна годините зад гърба си. Напротив, тръгвам си с благодарност и с уважение към хората, с които извървях този път.", написа бившият депутат от 48-ото Народно събрание. Става дума за икономиста Мартин Харизанов, който е бил областен координатор на МГЕРБ-Враца и общински организационен секретар на ГЕРБ-Враца.

Снимка: Мартин Харизанов/Facebook

"Благодарен съм на ген.Бойко Борисов за доверието и подкрепата през годините. Благодарен съм на всички, с които работихме рамо до рамо, спорихме, печелихме трудни битки, творихме добрини, помагахме там, където имаше нужда от нас. Създадохме приятелства, които за мен никога не са зависели от партийна книжка.", написа Харизанов в своя Facebook профил, където обяви решението си.

Той сподели, че най-много се гордее с времето, когато е било най-трудно. "Когато много хора се притесняваха открито да заявят позицията си и принадлежността си към ГЕРБ, ние във Враца не се скрихме. Точно тогава изградихме една от най-силните младежки структури и оттогава не спряхме да работим. Бяхме на терен, сред хората, зад каузи, които имат значение за областта. Това не може да бъде изтрито и няма причина да бъде отричано.", каза още Мартин Харизанов.

Харизанов направи уточнението, че не напуска, за да премине в структурите на друга партия или както той казва - да се "пребоядиса". "Не сменям убежденията си и не търся място в поредния политически проект.", добави той. По думите му, той ще продължи в нови бизнес начинания, идеи и проекти.

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Това е поредно име от редицита на ГЕРБ, което обявява, че излиза от редиците на партията през натоящата година. През април кметът на Стара Загора Живко Тодоров напусна управлението на партията на Бойко Борисов и заяви, че ще насочи енергията си изцяло към кметските си задължения. В края на август Владимир Темелков и Делян Добрев също обявиха, че напускат Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

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