ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 13 септември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много емоции на феновете на спорта на старта на новата седмица. Предстоят да се изиграя последните мачове от местните първенства в България, Англия, Италия и Испания. Европейското първенство по волейбол също продължава. Днес на терена в "Арена София" ще излезе и българският национален отбор за четвъртия си мач от груповата фаза. "Лъвовете" ще се изправят срещу Израел.

Спорт днес, 14 септември:

16:00 Волейбол: Украйна - Португалия, Европейско първенство за мъже - Ринг

16:45 Футбол: Нефтчи - Ал Кува Ал Джавия, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт

17:00 Волейбол: Сърбия - Нидерландия, Европейско първенство за мъже - Макс спорт 2

17:45 Футбол: Хебър - Етър, Втора лига - Диема спорт

19:00 Футбол: Ал Шамал - Ал Итихад, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт

19:00 Волейбол: България - Израел, Европейско първенство за мъже - bTV Action

19:30 Футбол: Торино - Рома, Серия А - Макс спорт 3

19:30 Футбол: Комо - Парма, Серия А - Макс спорт 2

20:30 Футбол: Лудогорец - Септември София, Първа лига - Диема спорт

21:15 Футбол: Ал Кадисия - Ал Уасъл, Елитна Шампионска лига на Азия - Нова Спорт

21:15 Футбол: Ал Ахли - Пахтакор, Елитна Шампионска лига на Азия -Диема спорт 3

21:45 Футбол: Интер - Удинезе, Серия А - Макс спорт 3

22:00 Волейбол: Словения - Гърция, Европейско първенство за мъже - Макс спорт 2

22:00 Футбол: Лийдс - Нюкасъл, Висша лига - Диема Спорт 2

22:00 Футбол: Виляреал - Бетис, Ла Лига - Макс Спорт 4

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