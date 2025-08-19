Фалшификаторите на евро остават в ареста

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Апелативен съд - София не уважи искането на двама от обвинените за държане на фалшиви парични знаци, арестувани преди седмица в столицата. Те са с мярка за неотклонение "задържане под стража", взета от Софийски градски съд. Прокуратурата поиска съдът да не уважава молбите на обвиняемите. Адвокатите им поискаха по-леки мерки, като посочиха, че условията в ареста са нечовешки. Третият обвиняем оттегли жалбата си срещу наложения му постоянен арест от Софийски градски съд. 

Според съда са налице всички предпоставки за оставянето на тримата в ареста. Съдебният състав отбеляза още, че обвиняемите са очаквали включването на четвърто лице, чрез което да вкарват в обращение фалшивите парични знаци, но до това не се е стигнало поради арестуването им от полицията. 

 

 

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
