Фокус върху тези с коли с тъмни стъкла, уж социално слаби: Призив на бивш министър заради зверските катастрофи

"Говорим много за превенция, а очакваме някой друг да я направи". Това констатира инспектор Росен Рапчев, бивш началник на отдел "Пътна полиция" в МВР, който добави: "Затваряме си очите за най-близките около нас". Той настоя, че контролът от страна на правоохранителните органи е много важен, но никой не може да направи така, че да има възпитание. Да не би за пръв път да правят нещо такова, попита риторично той след зверската катастрофа с автобус в петък привечер (5 юни).

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"Защо се стига дотам, че да няма възмездие? Не вярвам, че ако се случи нещо на наш близък, ще получим справедливост", каза и автомобилният състезател Димитър Илиев, който беше и служебен министър на спорта. Като няма самосъзнание, трябва да има пример, че не може да се случват такива неща, добави той пред БНТ. "За дисциплина не искам да говорим, защото като родители се проваляме жестоко - бъркаме свободата със свободията", каза още Илиев, който констатира, че децата растат с такава нагласа, че всичко им е позволено, качват се зад волана и стават страшни неща.

"Всеки иска да бъде засилен контролът, но не към него - това се гради като обществена нетърпимост", смята инспектор Рапчев. "Газим с огромна скорост през законите и този пример идва от най-високите нива в държавата", допълни го Илиев. Според него, не е нужно да се спират хората, които спазват правилата, а да се насочи фокусът "към автомобилите с тъмни стъкла, които тормозят целия град посред нощ". Ясно е, че има престъпна дейност, когато уж си социално слаб, а парадираш с жизнен стандарт, каза Илиев.

"Законите на физиката няма как да бъдат излъгани - респектът към тези физични процеси трябва да е огромен", напомни отново и отново Илиев.

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