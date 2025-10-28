ГДБОП с акция в митницата на Русе

Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) извършват операция в сградата на Русенската митница. За това съобщи БНР, позовавайки се на окръжния прокурор на Русе Радослав Градев. Прокурорът потвърди акцията, но отказа да разкрие подробности. По неофициална информация се издирва един от директорите в митницата, който в момента е в неизвестност. Действията на ГДБОП продължават и към този час.

Припомняме, че по-рано днес Софийският апелативен съд отмени домашния арест на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки и го замени с парична гаранция от 8000 лева.

Беляшки беше задържан в края на април по време на специализирана полицейска операция, след като срещу него бе повдигнато обвинение за злоупотреба със служебно положение. Той прекара два месеца в ареста, след което мярката му беше изменена в домашен арест. Още: Разбиха мрежа за трафик на мигранти, има арестувани

Апелативните съдии приеха, че тежестта на обвинението не може да оправдава продължително задържане и не е достатъчна, за да се предполага, че обвиняемият ще извърши ново престъпление. Решението на съда е окончателно.

Обвинението срещу Беляшки

Бившият митнически шеф е обвиняем по дело за длъжностни престъпления в особено големи размери. Според прокуратурата той е направил опит да предотврати митническа проверка на камион на ГКПП "Капитан Андреево". Още: ГДБОП арестува четирима българи за "черно тото" и пране на пари

Разследващите твърдят, че Беляшки е посетил пункта, който не попада в юрисдикцията на пловдивската митница, за да осигури безпрепятствено преминаване на ТИР, натоварен с цигари от държава извън ЕС, предназначен за Румъния. По данни на държавното обвинение това е бил първият от общо 15 тежкотоварни камиона, планирани да преминат през страната.