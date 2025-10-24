Години на морска война: Задържаният в Бургас танкер "Бадр" да бъде върнат на Либия, отсъди първа инстанция

Скандалният танкер "Бадр", който беше задържан на пристанището в Бургас и за който Либия претендира, трябва да бъде върнат на законния му собственик – Либийската държавна мореплавателна компания. Това става ясно от решение от 22 октомври на първа инстанция - Софийски градски съд (СГС). То идва години след началото на сагата - "Бадр" беше закотвен у нас от ноември 2017 година заради претенции на частната българска фирма "Булгаргеомин" за стари вземания от Либия.

Но в края на 2018 г., според либийската версия, частни съдебни изпълнители и официални представители на "Гранична полиция" и "Морска администрация" - Бургас са се качили на борда на плавателния съд и са действали за смяна на собствеността и флага. Така корабът отплавал към Украйна под името "Бдин" под панамски флаг. Заради това Либия де факто ни обяви морска война. Панама същевременно стартира процедура за отмяна на регистрацията на кораба като плавателен съд, плаващ под нейно знаме.

Още: ВАС разпореди вътрешна проверка за изтеклата информация за делото за танкера "Бадр"

Фалшифицирани документи за смяна на собственост

Либийците представиха доказателства, че танкерът е задържан в Бургас, а след това и присвоен с фалшифицирани документи, изфабрикувани подписи и печати на гръцки длъжностни лица и на панамския консул в Пирея.

Според "Биволъ" в акцията е била замесена охранителна фирма, свързана с известен човек от "ъндърграунда". Разследващият сайт BIRD.bg твърди по повод актуалното решение на съда, че зад "отвличането" на танкера стоят хора, свързани с групировка, наречена "Гърнета".

През 2019 г. започна официално разследване срещу частния съдебен изпълнител Тотко Колев, който всъщност е пряко отговорният за акцията. Задействал се е да вземе кораба, защото е актив за покритие на ипотека, и това е подписано от гръцкия нотариус Йоана Андреадаки. Тя обаче отрича да е подписвала такъв документ. Впоследствие съд в Атина наложи забрана за използването на т.нар. морска ипотека, която даде основание на българската компания "Булгаргеомин" да "превземе" либийския танкер: Гръцки съд взе решение за скандала с танкера "Бадр".

Снимка: iStock

През юли 2019 г. Тотко Колев бе лишен от права за 2 г. и глобен с 4000 лв., тъй като е допуснал тежки нарушения по казуса с "Бадр". Решението беше взето от Върховния касационен съд (ВКС).

Същата година изпълнителният лист за продажбата на либийския танкер беше отменен с решение на Бургаския окръжен съд. Само че не беше взето решение "Бадр" да бъде върнат на либийската държава. Съдебното решение не отмени действията на частния съдебен изпълнител Тотко Колев, който извърши смяна на собствеността на танкера въз основа на договора за морска ипотека: Бургаският съд не позволи на скандална българска компания да вземе танкера "Бадр".

Решението на Софийски градски съд: корабът е собственост на Либия

СГС решава на 22 октомври 2025 г., че либийската държавна корабна компания „Либиан навигейтър“ Лтд. е собственик на кораба "Бадр" (също известен с имената „Бдин“, „Моргана“ и „Мириам Б“) въз основа на договор за продажба от 22 януари 2009 г. Съдът осъжда „Ливия марин сървисис“ Лтд. - дружество, регистрирано в Израел, да предаде на „Либиан навигейтър“ Лтд. владението на плавателния съд.

„Либиан навигейтър“ Лтд. има и искове срещу: „Морган и Ко“ Лтд. (Morgan & Co. Ltd.) - дружество, регистрирано в Либерия; „Т.“ ЕООД; „М.т.“ ЕООД; и „М.У.“ ЕООД.

Още: Гръцкото правосъдие търси управителя на българска компания заради международен скандал

СГС осъжда всеки един от „Морган и Ко“ Лтд. и „Ливия марин сървисис“ Лтд. да заплати на „Либиан навигейтър“ Лтд. сумата от по 289 569,61 лв.

Всеки един от „Т.“ ЕООД, „М.т.“ ЕООД и „М.У.“ ЕООД трябва да заплати на „Либиан навигейтър“ Лтд. сумата от по 71 637,13 лв. – разноски по делото.

Справка в Търговския регистър според посочения ЕИК в съдебното решение показва, че става въпрос за дружествата "Тектона" ЕООД, "Моран Трейд" ЕООД и "Моран Уест" ЕООД. И на трите управител и едноличен собственик на капитала е Асен Кавдански.

Решението може да се обжалва пред Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Още: Изключиха българския морски флаг от всички списъци на Парижкия меморандум