Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и специален преговарящ от името на Кремъл Кирил Дмитриев пристигна на изненадващо посещение в САЩ за официални разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп. Това съобщиха CNN и Axios, позовавайки се на източници, запознати с визитата. Тя идва само няколко дни след като американският президент обяви тежки санкции срещу руските енергийни гиганти "Лукойл" и "Роснефт" и реши да отмени срещата на върха с диктатора Владимир Путин в Будапеща.

Какво прави Кирил Дмитриев в САЩ?

Очаква се Дмитриев да обсъди следващите стъпки в двустранните отношения между САЩ и Русия. Това става, след като Путин нарече санкциите "неприятелски", но добави, че те нямало да навредят в голяма степен на руската икономика: "Ще видим след шест месеца": Тръмп отговори на руските твърдения, че са имунизирани срещу санкциите (ВИДЕО).

Дмитриев е известен застъпник на икономическото сближаване между двете страни и дори наскоро предложи създаването на символичен проект – тунел с името "Тръмп-Путин“ между Аляска и Далечния Изток на Русия.

Според Axios Кирил Дмитриев се очаква да се срещне с пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, който изведнъж се оказа и пратеник за диалога Русия-Украйна. Позициите му са открито проруски - той няколко пъти даваше обширни интервюта, в които повтаряше кремълските наративи за войната, и се срещна редица пъти с Путин в Москва.

Срещата на Дмитриев с Уиткоф ще се състои в Маями в събота, 25 октомври, твърди още изданието.

Кой е Кирил Дмитриев?

Дмитриев, който е роден в Украйна, е завършил Харвард и Станфорд и е работил в McKinsey и Goldman Sachs. След пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г. той е санкциониран от Министерството на финансите на САЩ, което го определя като „близък сътрудник на Путин“.

През април тази година Дмитриев посети Вашингтон, като стана първият руски официален представител, на когото бе разрешено да влезе в САЩ от началото на войната. Според CNN по това време американското правителство временно суспендира санкциите, за да му издаде виза за срещи с представители на администрацията на Тръмп: Стотици милиарди - скритата цел на пратеника на Путин в САЩ. Русия къта ракети за мащабни удари (ОБЗОР - ВИДЕО).

Кирил Дмитриев е острието на руския диктатор Владимир Путин, с което Кремъл опитва да примами администрацията на американския лидер Доналд Тръмп да инвестира в Русия и да работи съвместно с Москва по енергийни и други проекти.