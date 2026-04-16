Илхан Кючюк осъди "Блиц" за 15 000 лв. заради три статии

Евродепутатът от ДПС (от "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган) /"Обнови Европа" Илхан Кючюк осъди „Информационна агенция Блиц“ ЕООД да му изплати 7669,38 евро (15 000 лева) обезщетение за понесени неимуществени вреди – „болки и страдания“. Причината – публикувани от така наречената медия три статии, които накърняват името на председателя на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент.

С какво „Блиц“ причини вреди на Илхан Кючюк?

Конкретните заглавия са:

„За евромилиони няма закони: Ще хване ли Кьовеши аферите на Илхан Кючук“ – с дата на публикуване 2 август 2024 г. и с определено обезщетение от съда в размер на 2556,46 евро (5000 лева);

– с дата на публикуване 2 август 2024 г. и с определено обезщетение от съда в размер на 2556,46 евро (5000 лева); „Пикантни разкрития за политика обидил жестоко Валерия Велева!“ – с дата на публикуване 14 февруари 2025 г. и с определено обезщетение в размер на 2556,46 евро (5000 лева);

– с дата на публикуване 14 февруари 2025 г. и с определено обезщетение в размер на 2556,46 евро (5000 лева); „ДАНС с доказателства за национално предателство на Илхан Кючук“ – с дата на публикуване 19 февруари 2025 г. и с определено обезщетение от съда в размер на 2556,46 евро (5000 лева).

Информационната агенция трябва да изплати и законна лихва, натрупана от 7 март 2025 г. – датата на подаване на исковата молба. Ще трябва да даде и 1201,54 евро за съдебни разноски, става ясно от решението на съда, публикувано от Кючюк в профила му във Facebook.

Съдът разпорежда „Блиц“ да премахне от сайта си и трите статии.

Илхан Кючюк ще дари получените средства

Кючюк обяви, че ще дари парите по делото „в името на името и истината“. „Истината има едно качество, което лъжата никога няма да притежава - тя не се страхува от времето. Лъжата живее назаем - храни се и расте от сензации. Тя може да нарани, да разклати доверие, да хвърли сянка върху име. Но всяка лъжа носи в себе си края си, защото има нуждата да бъде поддържана и повтаряна. И точно там започва разпадът ѝ!“, написа той.

Евродепутатът цитира и Линкълн: „Можеш да лъжеш целия народ за известно време. Можеш да лъжеш част от народа през цялото време. Но не можеш да лъжеш целия народ през цялото време“.

