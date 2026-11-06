Войната в Украйна:

Собственикът на “Булметал“: Демерджиев да ми се извини публично, или да подаде оставка

06 ноември 2026, 16:22 часа 1125 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Собственикът на “Булметал“: Демерджиев да ми се извини публично, или да подаде оставка

Задържаният при акция на ГДБОП и впоследствие освободен без повдигнати обвинения бизнесмен и собственик на “Булметал“ Кольо Атанасов поиска публично извинение от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев или неговата оставка. Това се случи по време на протест в Гурково, където работници, служители на предприятието му и жители на града блокираха за кратко Прохода на Републиката, предаде БГНЕС.  С протестни действия и послания срещу репресиите те изразиха недоволството си от действията на полицията. Според тях случилото се поставя под въпрос нормалната работа на предприятието и създава несигурност за бъдещето на стотици работни места.

Злепоставяне и проваляне на бизнеса му

Кольо Атанасов, който е собственик на международна компания за производство на метални опаковки, заяви, че действията срещу него не са случайни, а целят злепоставяне и да бъде провален бизнеса му. Още: ГДБОП нахлу във фабрика в Гурково, задържан е собственикът 

Снимка БГНЕС

Той настоя за отговори от институциите относно основанията за задържането му и последвалото освобождаване без обвинение. Протестиращите настояха за прозрачност по случая и гаранции, че работата на предприятието няма да бъде възпрепятствана.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че на 5 ноември ГДБОП нахлу във фабриката на Атанасов в Гурково, а самият той бе задържан. Полицейски екипи блокираха производствената база на дружеството, както и дома на бизнесмена, където с часове претърсваха. Основната линия, по която се твърдеше, че работят разследващите, е свързана с незаконно проследяване. Още: Акцията в Гурково - заради предполагаем опит за покушение срещу бивш кмет?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ГДБОП задържан Гурково Иван Демерджиев
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес