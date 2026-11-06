Собственикът на “Булметал“: Демерджиев да ми се извини публично, или да подаде оставка

Задържаният при акция на ГДБОП и впоследствие освободен без повдигнати обвинения бизнесмен и собственик на “Булметал“ Кольо Атанасов поиска публично извинение от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев или неговата оставка. Това се случи по време на протест в Гурково, където работници, служители на предприятието му и жители на града блокираха за кратко Прохода на Републиката, предаде БГНЕС. С протестни действия и послания срещу репресиите те изразиха недоволството си от действията на полицията. Според тях случилото се поставя под въпрос нормалната работа на предприятието и създава несигурност за бъдещето на стотици работни места.

Злепоставяне и проваляне на бизнеса му

Кольо Атанасов, който е собственик на международна компания за производство на метални опаковки, заяви, че действията срещу него не са случайни, а целят злепоставяне и да бъде провален бизнеса му. Още: ГДБОП нахлу във фабрика в Гурково, задържан е собственикът

Снимка БГНЕС

Той настоя за отговори от институциите относно основанията за задържането му и последвалото освобождаване без обвинение. Протестиращите настояха за прозрачност по случая и гаранции, че работата на предприятието няма да бъде възпрепятствана.

Припомняме, че на 5 ноември ГДБОП нахлу във фабриката на Атанасов в Гурково, а самият той бе задържан. Полицейски екипи блокираха производствената база на дружеството, както и дома на бизнесмена, където с часове претърсваха. Основната линия, по която се твърдеше, че работят разследващите, е свързана с незаконно проследяване. Още: Акцията в Гурково - заради предполагаем опит за покушение срещу бивш кмет?