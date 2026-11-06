Ключов обрат: Откриха оръжието, с което е убит Илиян Филипов

Оръжието, с което е убит пловдивският бизнесмен Илиян Филипов е открито, съобщиха за БНР източници от разследването. Не е ясно къде е открито то и дали по него има следи от отпечатъци на заподозрения за убийството Славчо Мегеров. Преди време водолази претърсваха река Марица, но не стана ясно дали оръжието е намерено там. ОЩЕ: Кървава хроника: Показните убийства, разтърсили България през последните месеци

Адвокатът на Мегеров Диляна Агова заяви преди радиото, че няма информация за намереното важно веществено доказателство. "Прокуратурата не казва и на нас, в момента разследват. Общо взето нищо не знаем по въпроса", коментира тя. Според нея едва след като приключи разследването, ще може да се запознае с материалите по делото.

Припомням, че на последното заседание в Апелативния съд от прокуратурата отказаха да кажат има ли резултат от натривките по пръстите на Мегеров за остатъци от барутни частици.

Убийството на Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелян с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал "Христо Смирненски", където живее негова приятелка. Тя го е повикала, тъй като забелязала маскиран мъж във входа. Именно тя е подала и сигнал на спешния телефон 112 за убийството.

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Разследващите стигнаха до Славчо Мегеров, като са го проследили през камерите в целия град и са видели как сменя два автомобила и пътува с личното си "Ауди" към столицата, където беше задържан.