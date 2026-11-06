Без сертификати: БАБХ спря над 6,6 тона ориз и подправки от Индия

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допуснаха в страната товарен камион, превозващ пратка ориз и подправки на ГКПП „Калотина“. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Стоките са с общо нето тегло 6620 кг и са с произход Индия. Пратката включва 5720 кг ориз, 300 кг кориандър, 300 кг кимион и 300 кг куркума. Цялото количество е върнато незабавно. Още: Лоша хигиена и липса на регистрация: БАБХ затвори топла точка и дюнерджийница

При проверката е установено, че за стоките не са представени задължителните документи на официалните власти, както се изисква съгласно действащото законодателство. Контролът на БАБХ върху вноса на храни е постоянен с цел недопускане на продукти, които не отговарят на приложимите изисквания за безопасност. Още: Две незаконни кланици разкриха БАБХ и МВР