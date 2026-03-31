Искала бързи пари: Възрастна жена “изгоря“ с 20 000 евро

Възрастна жителка на област Монтана е измамена с близо 20 000 евро. 79-годишната жена попаднала в схема за печалба на бързи пари.

Служители от ОДМВР Монтана разследват случая. Вчера 79-годишна жителка на област Монтана заявила, че в дните от 17 октомври миналата година до 9 февруари през настоящата чрез телефонни разговори и съобщения във вайбър била заблудена от непознат, че е избрана да участва в програма, свързана с печалби на бързи пари.

Накарали я уж да купува редки метали, минерали, зърно, масла и горива. Жената извършила над 30 превода на пари по сметки на непознати за нея хора, с които изгубила парични средства в размер на 34 985 лв. и 2 381 евро, съобщават от пресслужбата на полицията в Монтана, цитирани от БНР. По случая са снети сведения от потърпевшата и образувано досъдебно производство.

