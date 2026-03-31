Войната в Украйна:

Искала бързи пари: Възрастна жена “изгоря“ с 20 000 евро

31 март 2026, 14:27 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Възрастна жителка на област Монтана е измамена с близо 20 000 евро. 79-годишната жена попаднала в схема за печалба на бързи пари.

Служители от ОДМВР Монтана разследват случая. Вчера 79-годишна жителка на област Монтана заявила, че в дните от 17 октомври миналата година до 9 февруари през настоящата чрез телефонни разговори и съобщения във вайбър била заблудена от непознат, че е избрана да участва в програма, свързана с печалби на бързи пари

Накарали я уж да купува редки метали, минерали, зърно, масла и горива. Жената извършила над 30 превода на пари по сметки на непознати за нея хора, с които изгубила парични средства в размер на 34 985 лв. и 2 381 евро, съобщават от пресслужбата на полицията в Монтана, цитирани от БНР. По случая са снети сведения от потърпевшата и образувано досъдебно производство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Телефонни измами телефонна измама полиция ало измамници
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес