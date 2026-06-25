Ивелин Михайлов: Оставаме в политиката, ще издигнем кандидат за президент

Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов предизвика множество реакции в социалните мрежи с поредица от свои публикации. В една от тях той сваляше знаците на партията от автомобили, а в друга заявяваше, че няма средства да плаща лизингите си и е разочарован от обществената ситуация в страната. В предаването "Лице в лице" по bTV Михайлов обясни какво стои зад тези публикации и какво според него се случва както с него лично, така и с „Исторически парк“.

На въпрос защо изглежда разочарован от хората, които предпочитат да посещават модерни музикални събития вместо исторически прояви, той отговори: „Не е заради хората. Това е заради...Това е заради медийната кампания, която от години се прави срещу Исторически парк".

Михайлов свърза проблемите около „Исторически парк“ с по-широки процеси в държавата. „Това, което се случва в България, и ние го повтаряме от 7 години, е, че държавата и структурите, тези мафиотски структури, които изградиха „Баба Алино“, унищожават частния бизнес, прогонват младите хора извън България и създават една огромна корупционна среда, в която ако не се подчиниш на властта, ти си смазан.“

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На въпрос кой оказва натиск върху него, той заяви: „Едните са първо „Капитал“, после към тях се включиха Прокопиев, после към тях се включиха Борисов и Пеевски. Или в България има една олигархия – това го знаят всички.“

Попитан защо според него толкова влиятелни фигури биха се обединили срещу него и партията му, Михайлов отговори: „Не влизаме в договорки. Досега аз съм имал много срещи, на които ми предлагат финансиране, предлагат ми всички мерки да отпаднат. В замяна на това да бъдем послушни и да изоставим хората. Ние отказваме. Поради тази причина натискът продължава.“ Той подчерта, че според него „Величие“ е единствената организация, която може да защити хората: „Имаме, защото сме единствената организация, която може да защити хората. 100 000 и 500 000 човека не са малко. И властимащите, и тези, които бяха на власт, и мафията знаят, че ние много бързо можем да се организираме навсякъде и да предизвикаме това, което предизвикахме преди, за да се стигне до протестите и падането на властта.“

По отношение на бъдещето на „Исторически парк“ Михайлов заяви, че не е човекът, който може да обяви неговото закриване. „Аз не съм изпълнителен директор. Ако с вас сега говорим и вие кажете, че Би Ти Ви се закрива, аз ще попитам изпълнителния директор на Би Ти Ви, за да мога да разбера. Защото вие не сте овластен да го кажете това нещо. Аз по същия начин“, обясни той.

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Той уточни и каква е неговата роля в дружеството. „Абсолютно никога. Аз съм акционер с 2%. В Исторически парк има изпълнителен директор, има борд на директорите, има съвет на акционерите“, каза лидерът на „Величие“.

По време на разговора беше засегната и темата за автомобилите, от които бяха премахнати знаците на „Величие“. Михайлов обясни: „Това са фирмени коли, фирмени камиончета по принцип.“ Според него те се използват от фирми, обслужващи дейността около „Исторически парк“, и са станали обект на натиск. „Това, което се случва, е пак тези хора от вестник „Капитал“ работят с един местен земеделец. Този местен земеделец, който те направиха една от първите атаки през 2020 година срещу нас, той се обажда на лизинги и казва: „Тези хора така и така не могат да си изпълняват задълженията.““

Михайлов твърди, че институции и финансови структури действат координирано срещу него и свързаните с него проекти. „Лизинговите дружества и банките се контролират от органите, регулативните, които ги контролират. Ако те не работят заедно с властта срещу определени играчи, ще им направят големи глоби, ще им махнат преференциите.“

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Той разказа и за конфликт с местен земеделец, когото обвини в незаконни действия и за когото твърди, че срещу него са подавани сигнали до полицията. Според Михайлов проблемът е по-широк и засяга цялата държава. „В момента няма институции, няма медии, които искат да покажат действителните престъпления. И по този начин в страната, не само при нас, в цялата страна хората чакат да има някаква промяна.“

В края на разговора той категорично заяви, че остава в политиката. „На 100% дори, ако по някакъв начин няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем кандидат за президент.“ На въпрос дали самият той ще бъде кандидатът, отговорът му беше: „Не, никой не знае кой е. Въпросът е, че ние трябва по някакъв начин да върнем справедливостта в България. И ако изборите не са успели да го направят, то тогава ние продължаваме с тази борба.“

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