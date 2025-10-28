Изплува името на Таки - 3 години българското правосъдие не прави нищо за ГКПП Андреево

Цели 3 години, но няма нито обвинителен акт, нито досъдебното производство е прекратено - това съобщи в профила си във Facebook лидерът на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Божидар Божанов, визирайки скандала с ГКПП "Капитан Андреево" и фитосанитарния контрол там. Всъщност, освен с фитосанитарния контрол, имаше скандал и що се отнася до това кой владее паркингите за товарния трафик по границите ни и как се възползва от това. Божанов обаче не уточнява изрично за кой от двата скандала става въпрос, вероятно за първия.

Още: Окончателно: Държавата плаща милиони обезщетение за скандал с контрола на Капитан Андреево

Божанов изнесе пореден скандал в държавата ни - АДФИ не е искала да му даде номера на прокурорската преписка, в която се намира доклада за една от фирмите в случая, свързвани с отдавна известния Христофорос Аманатидис-Таки. В крайна сметка Божанов се е сдобил с информацията по друг начин.

"Било следствена тайна - нещо, което е абсолютна глупост и потвърдено като такава с редица решения на административния съд по други случаи, в които други администрации са твърели подобна глупост. Само че по един или друг начин тази информация си намери пътя до мен. И се оказа, че по досъдебно производство, образувано през 2022 г., в края на 2025 г. още няма произнасяне - нито внесен обвинителен акт, нито прекратяване. Само и само да продължи да бъде скрит доклада на АДФИ за фирмата, събираща парите на границата.

Още: Арестуван, посочен в съдебно решение за лидер на престъпна група: Таки не е изправен пред съда ни – защо?

Затова предложихме 6-месечен срок за публикуване на тези доклади, както и на Сметната палата, за да не се ползва прокуратурата като похлупак на всяка открита нередност. Разбира се, ГЕРБ, ДПС-НН, ИТН и БСП го отхвърлиха. Защото и техни доклади така (ще) се крият", заключва Божанов в публикацията в личния си профил във Facebook.

Крайно интересено, точно когато Божанов направи разкритието, ВАС реши да отмени цялата наредба за граничен контрол. Основната причина - не са спазени процедурни изисквания при приемането ѝ, научете: ВАС отмени наредбата за здравния контрол на границата