01 септември 2025, 09:11 часа 560 прочитания 0 коментара
"Женствените форми не означават зрялост": Психолог за думите на адвоката на арестувания учител

Това, че момичетата по-бързо добиват женствени черти не значи, че тяхното развитие и отношение към света, към морала, към нравствените норми е по-различно. Човешката сексуалност е нещо сложно, тя е форма на общуване. Виждал съм достатъчно много случаи, когато такива ранни сексуални контакти водят до проблеми в дълосрочен план – депресия, страх от общуване с другия пол, неприятни преживявания. Това каза психологът Иван Игов в ефира на Нова телевизия. 

Припомняме, че 31-годишен учител бе арестуван заради отношения с негова 13-годишна ученичка. Думите на неговия адвокат предизвикаха взрив и буря от реакции. Той прехвърли вината върху момичето. "На 13 години и половина не е дете – нали знаете как се развиват днешните деца. А клиентът ми е обвинен по текст от 1968 г.", коментира адвокатът на обвиняемия Петър Чалъмов. И допълни, че клиентът му съжалява, но инициативата е била изцяло на ученичката.

Къде е ролята на училището?

Според психолога тук голяма е роля има и училището. "В нашето училище няма никакви часове по сексуално образование. Децата не са подготвени да разбират своите чувства", коментира Игов.

"Много добре знам как ученичките могат да те провокират. Но като учител в момента, в който престъпиш училищния праг, ти ставаш асексуален. Не можеш да гледаш на децата, които учиш, независимо на колко години са и как изглеждат, по друг начин, освен като на свои ученици. Ако това нещо го няма и почнеш да усещаш влечение, трябва да да си тръгнеш, за да не попаднеш в затвора. Учителите по физическо възпитание са подложени на по-голямо напрежение, защото тези момичета се събличат, излизат по спортни екипи и всякакви такива неща се виждат. Трябва да се говори за това", коментира психологът.

Адвокат Ивета Анадолска коментира, че законът е категоричен - когато осъществиш сексуален контакт с лице под 14-годишна възраст, това е престъпление. "Тук говорим за осъществен контакт, а тя не може да даде съгласие, защото то няма правна стойност. Независимо дали е била съгласна, няма никакво значение. Моралния аспект няма да го коментирам, защото ми е неудобно", обясни юристът.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
