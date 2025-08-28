Адвокатът на учителя: И училището, и родителите на детето са знаели за връзката им

Софийският районен съд постанови мярка "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. Това обяви прокурор Йордан Стоянов след заседанието. Съдът е преценил, че има достатъчно основания за предположение, че е извършено престъпление, както и реална опасност обвиняемият да продължи да върши подобни деяния. Делото ще се гледа при закрити врати заради защитата на интересите на пострадалото лице. "Не е имало принуда", уточни Стоянов и допълни, че няма данни за други пострадали деца или за други престъпления. Той потвърди, че учителят е бивш футболист.

Адвокатът: "Учителят съжалява и ще признае вина"

Защитата ще обжалва мярката. "Учителят признава вината си, съжалява и се извинява за случилото се", заяви адвокатът му Петър Чалъмов. Той подчерта, че инициативата за връзката е дошла от ученичката и че семейството ѝ е знаело за отношенията, без да се намесва месеци наред. Още: "Сексуално престъпление срещу дете": Прокуратурата с информация за учителя-педофил от София

"Проблемът е морален и социален. Поведението е укоримо, но ще признаем вина и очакваме условна присъда по диференцирана процедура", каза Чалъмов. Той аргументира очакваното по-леко наказание с факта, че учителят не е осъждан, няма прояви против обществения ред, работи на трудов договор, семеен е и има малко дете.

Как е започнала връзката

По данни от защитата, ученичката е проявявала интерес към учителя, двамата са разговаряли за литература, спорт и изкуство, разхождали са се заедно и са общували чрез кодирани съобщения във "Вайбър". За отношенията им са знаели нейни съученички, родителите ѝ, класният ръководител и ръководството на училището.

Контактите са започнали още през първия срок, а интимната връзка – през май тази година. Според ученичката, отношенията са били доброволни и са продължили около 20 дни.

Реакцията на училището

Случаят е обсъждан неколкократно на учителски съвет. Били са викани и родителите на момичето, които обаче не са предприели действия. Едва през август ръководството на училището подава сигнал до полицията и Министерството на образованието. Още: Хванаха педофил край детски басейн: Имал скрита камера

Учителят работи в системата на образованието от шест години. Последните две преподава в 31-во Средно училище за чужди езици и математика "Иван Вазов".

"Ще признаем всичко, за да приключи максимално бързо случаят, вероятно с условна присъда", заяви адвокат Чалъмов.