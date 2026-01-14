Камион падна в дере, има жертва

Водач на тежкотоварен автомобил е загинал при пътен инцидент край силистренското село Нова Попина. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в 08:33 часа, съобщават от Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

По първоначални данни автомобилът се е движел в посока Силистра и е пропаднал в крайпътно дере. На мястото на инцидента е изпратена дежурна оперативна група, която извършва оглед. Причините за произшествието се изясняват.

От Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщиха, че движението по пътя Тутракан - Силистра в района на Нова Попина е временно ограничено. Обходният маршрут е през селата Искра и Ситово.

От агенцията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

