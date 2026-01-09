Катастрофа с жертва затвори пътя Русе - Бяла

Тежък пътен инцидент е регистриран тази сутрин на главния път Русе – Бяла, като по първоначална информация има и загинал човек, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева, цитирана от БТА.

Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 9:00 часа на телефон 112. Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла, при удар между товарен камион и бус.

По първоначална информация загиналият е водачът на буса. Вследствие на произшествието движението в участъка е временно преустановено. От Агенция “Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – през Бесарабово - Иваново - Две могили - Бяла и обратно. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място.

На местопроизшествието предстои извършване на оглед от дежурна оперативна група на МВР, съдебен лекар и експерти, като се предприемат действия за изясняване на точните обстоятелства и причините за настъпване на инцидента, съобщи още Малчева.

