Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич - Балчик, има пострадали

Катастрофа преди село Сенокос затруднява движението по пътя Добрич - Балчик. В инцидента участват два леки автомобила, камион за доставки и тежкотоварен камион, съобщава БТА. На мястото на катастрофата има линейки. Екипи на полицията регулират движението в района, то е затруднено, като може да се минава по черен път.

От Областната дирекция на МВР в Добрич казаха, че двама души са пострадали. Към момента няма данни за състоянието им.

Сигналът за инцидента е получен след 14:00 часа. Лек автомобил "Форд" предприема маневра да изпревари колона от моторни превозни средства и се блъска челно в насрещно движещ се камион с прикачено ремарке. Микробус, който също предприема маневра за изпреварване на колоната от автомобили удря отзад "Форд"-а. Вследствие на челния и задния удар "Форд"-ът променя траекторията си и се удря в движещ се лек автомобил "Хонда", казаха от полицията.

От Областната дирекция на МВР в Добрич отправят и призив за отговорно и безопасно шофиране предвид факта, че се извършват почистващи дейности на растителност на банкета по пътя Добрич - Балчик. Местата, на които работят машините по пътното платно, са ясно и видимо обозначени. Има и временна организация на движението, която се контролира на място, допълниха от полицията.