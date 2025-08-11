Войната в Украйна:

Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич - Балчик, има пострадали

11 август 2025, 16:48 часа 406 прочитания 0 коментара
Катастрофа затруднява движението по пътя Добрич - Балчик, има пострадали

Катастрофа преди село Сенокос затруднява движението по пътя Добрич - Балчик. В инцидента участват два леки автомобила, камион за доставки и тежкотоварен камион, съобщава БТА. На мястото на катастрофата има линейки. Екипи на полицията регулират движението в района, то е затруднено, като може да се минава по черен път.

От Областната дирекция на МВР в Добрич казаха, че двама души са пострадали. Към момента няма данни за състоянието им.

Сигналът за инцидента е получен след 14:00 часа. Лек автомобил "Форд" предприема маневра да изпревари колона от моторни превозни средства и се блъска челно в насрещно движещ се камион с прикачено ремарке. Микробус, който също предприема маневра за изпреварване на колоната от автомобили удря отзад "Форд"-а. Вследствие на челния и задния удар "Форд"-ът променя траекторията си и се удря в движещ се лек автомобил "Хонда", казаха от полицията.

Още: Дали не е бил дрогиран: Шофьор се блъсна в бетонен стълб

От Областната дирекция на МВР в Добрич отправят и призив за отговорно и безопасно шофиране предвид факта, че се извършват почистващи дейности на растителност на банкета по пътя Добрич - Балчик. Местата, на които работят машините по пътното платно, са ясно и видимо обозначени. Има и временна организация на движението, която се контролира на място, допълниха от полицията.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Балчик Добрич катастрофа информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес