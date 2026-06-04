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"Куките вече не са в шумата": Хващат нарушенията на пътя и с дрон - 22 изгоряха от раз и останаха без книжки и талони (ВИДЕО)

04 юни 2026, 16:09 часа 962 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж/Actualno.com
"Куките вече не са в шумата": Хващат нарушенията на пътя и с дрон - 22 изгоряха от раз и останаха без книжки и талони (ВИДЕО)

"Каза им Иван Демерджиев да излязат от храстите... и те излязоха. Направо се качиха на небето" - с тези думи журналистът и оператор Иван Янев публикува видео, с което разказа за пилотния проект на пътната полиция, с който нарушенията на пътя вече ще бъдат проследявани и с дрон във въздуха.

"Ако още разчитате насрещните да ви премигнат с фарове - по-добре забравете. КАТ вече дебне с дрон. В момента това се случва на пътя Сливен - Ямбол, но да не се лъжем - най-вероятно е само пилотен проект и съвсем скоро ще плъзне из цялата страна. Схемата е много проста. Караш си, гледаш храстите край пътя са чисти. Решаваш да изпревариш малко по-рисково, ама онова малкото бръмчи отгоре и те снима. Оператора направо снася по станцията и след километър патрулката те спира с готовия акт", разказва видеооператорът на БГНЕС и БНТ в региона на Стара Загора.

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По негови данни за около три часа 22 шофьори са били хванати в нарушения. "Някой направо си тръгнаха пеша, останаха без книжки и талони. Тъй че умната по пътищата. Куките вече не са в шумата... а в облаците", разказва още Янев.

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МВР Пътни нарушения КАТ дрон дронове пътно нарушение
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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