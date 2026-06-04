Два трамвая се сблъскаха в София, има пострадало бебе

Малко дете и още трима души са леко пострадали при челен сблъсък на два трамвая в София. Сигнал за инцидента е получен в 15:14 ч. На място са изпратени две линейки. Инцидентът е станал при булевардите "Константин Величков" и "Александър Стамболийски". Пострадалите са пътували в трамваите. Все още няма резултати от полевите тестове за алкохол и наркотици на двамата ватмани, допълниха от столичната полиция.

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5-месечно бебе е сред пострадалите при катастрофата между два трамвая в София, поитвърдиха от Центъра за спешна медицинска помощ. То е с контузия на главата. 12-годишно момиче си е прехапало езика, а 34-годишна жена е с оток и травма на крака. Пострадалите са транспортирани в "Пирогов". Поради неправилното отваряне на стрелката, единият трамвай настига другия и го удря отзад, каза за БТА изпълнителният директор на "Столичен електротранспорт" Евгений Ганчев.

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Ватманите не са пострадали. Щетите по трамваите не са сериозни, уточни той. "Грешката е субективна и е на един от водачите. Изчакваме окончателно всички резултати и ще бъдат взети обяснения от ватманите", каза Ганчев.

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Проверява се и изправността на стрелката. При установени нарушения следват глоби за виновните лица, каза още той. Движението в района е възстановено.