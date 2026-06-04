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Мълния уби мъж край Кресна

04 юни 2026, 16:26 часа 597 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Мълния уби мъж край Кресна

Мъж е загинал, след като е бил ударен от мълния в района на новия път при Кресна, съобщиха от Областна дирекция на МВР-Благоевград, цитирани от БТА.

Сигналът за инцидента е подаден около 10:30 часа днес. По първоначални данни мъжът е починал на място.

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В района на инцидента е имало двама мъже, но към момента няма данни вторият да е пострадал, уточниха от полицията. По случая се извършва проверка.

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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