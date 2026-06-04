Издирват 16-годишно момче от София, виждали ли сте го?

16-годишният Габриел Ковачев се издирва, след като е изчезнал и близките му вече нямат връзка с него. Неговата сестра е публикувала информация във Facebook, в която пише, че е излязъл, като е казал, че отива на разходка с приятели. Бил е облечен с вишнево червени тениска и къси панталони и шарени маратонки Puma. Последно близките му са имали контакт с него около 20:30 ч. на 02.06.2026, като е казал, че се намира на НДК. След това телефонът му е изключен и оттогава не са имали контакт с него. Близките са подали сигнал в полицията и момчето е пуснато за издирване.

Те молят, ако някой го забележи, да се свърже на телефон 0876817713, с майка му на телефон 0879923396 (Диана) или директно с дежурния на 4-о районно управление в София.

Последно е забелязан в подлеза с фонтаните на НДК, на 4 юни около обяд. По думите на сестра му е сменил дрехите и сега е с черен суичър и зелено долнище. Близките му са отишли на място, но докато стигнат, него вече го е нямало, но те предполагат, че отново ще се върне там.