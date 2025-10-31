Войната в Украйна:

31 октомври 2025, 16:04 часа 189 прочитания 0 коментара
Катастрофи с две жертви в Смолянско

Двама мъже са загинали при катастрофи в Родопите, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Първият тежък инцидент е станал с мотоциклетист на пътя Асеновград – Смолян, край село Хвойна при маневра за изпреварване на прав участък. Движението в района се извършва в едната лента, казаха за БТА от Областно пътно управление - Смолян. Втората катастрофа е станала на пътя Неделино – Бял извор. Загиналият е мъж на 59 години от Кърджали – служител на фирма за авточасти „Елиткар“, каза за БТА кметът на Неделино Боян Кехайов. Мъжът е пътувал към Неделино и след местността Айвазови колиби е загубил контрол над автомобила.

Удар в скала

Той се е ударил в ската и се е преобърнал по таван на пътя. Пътуващи по пътя шофьори, сред които и кметът Боян Кехайов, се опитали да окажат първа помощ - счупили стъклото на колата, срязали и колана на пострадалия.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ е установил, че мъжът е починал. По данни на медиците на най-вероятна причина за инцидента е инфаркт по време на управление на автомобила, допълни Боян Кехайов. Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия в МБАЛ – Кърджали.

Временно движението по път  III - 8652 Бял извор - Неделино се осъществява двупосочно в едната пътна лента. Извършват се следствени действия. Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция".

